"Game of Thrones" terminó, pero no canceles HBO y mira estas series | FOTOS

"Game of Thrones" es la serie más exitosa de HBO llegó a su fin el domingo pasado. Sin embargo, esta no es la única buena ficción original que tiene la cadena de televisión. Hemos realizado una selección de series aclamadas por la crítica que podrían hacer que no canceles tu suscripción de HBO GO.

"BIG LITTLE LIES"

La serie de HBO combina drama, comedia y suspenso. "Big Little Lies" cuenta la historia de tres madres cuyas vidas parecen perfectas, pero cada una oculta diferentes traumas y secretos. Tantos que se desviarán hasta llegar a un oscuro caso de asesinato. El reparto está conformado por las ganadoras del Oscar, Reese Whiterspoon y Nicole Kidman, junto a Shailene Woodley.

"WESTWORLD"

"Westworld" es un sofisticado drama sobre el origen de la inteligencia artificial y el concepto del pecado humano. Se desarrolla en un parque de atracciones homónimo, basado en el Lejano Oeste de los Estados Unidos.



"VEEP"

"Veep" es una divertida serie que narra la historia de la exsenadora Selina Meyer. Por desgracia, las personas que conoce esta líder carismática después de ser elegida vicepresidenta no son como ella esperaba, sino todo lo contrario.



"DIVORCE"

La actriz Sarah Jessica Parker interpreta a una mujer de mediana edad, madre de dos niños, que comienza a dudar si quiere seguir casada o si prefiere divorciarse. Todo debido a que a sus amigas les va muy bien sin tener esposo.



"BARRY"

La comedia cuenta la historia de un antiguo marine convertido en asesino que acepta a regañadientes un trabajo en Los Ángeles, donde descubre que siente interés por las artes escénicas. Esta producción de HBO está protagonizada por el actor Bill Hader.#



"TRUE DETECTIVE"

Este drama policial creado por Nic Pizzolato, posee un formato en la que cada temporada cuenta un caso distinto, con un elenco diferente. "True Detective" está protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Ambos detectives rememoran el pasado y su relación durante los últimos 17 años.

"SHARP OBJECT"

Esta serie está basada en la novela del mismo nombre de Gillian Flynn, y está protagonizada por la nominada al Oscar, Amy Adams, en el papel de Camille Parker. Este thriller psicológico cuenta la historia una periodista de ciudad (Amy Adams), que se ve en la necesidad de abandonar su zona de confort para regresar a su pueblo natal para cubrir una serie de homicidios sin resolver.

"SUCCESSION"

Esta ficción narra la historia de una familia estadounidense ficticia dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder y dirigir el negocio a su manera, a pesar del plan de sucesión establecido.



"ROOM 104"

La serie "Room 104" cuenta las historias de personas que se alojan en un típico hostal de carretera estadounidense. El establecimiento es testigo de dramas, situaciones cómicas, horrorosas y tiernas. Todo tipo de experiencias se viven en esas habitaciones.



"THE LEFTOVERS"

Este thriller narra qué ocurre después que el dos por ciento de la población mundial desaparece drásticamente y sin ningún tipo de explicación, los supervivientes tratan de buscar una explicación para entender lo ocurrido.