"Game of Thrones: The Last Watch": el documental de la temporada 8 en FOTOS

"Game of Thrones" ("Juego de tronos") terminó, pero no hemos visto lo último de la lucha por el poder en Westeros: todavía está pendiente la emisión del nuevo documental con detalles inéditos de la temporada.

Titulado "The Last Watch" ("La última guardia"), el documental se enfocará en detalles de todos procesos del desarrollo de los seis episodios finales; sea el guion, preproducción, filmación y postproducción.

En el adelanto del documental compartido por HBO se aprecia no solo a los actores como Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Sophie Turner (Sansa Stark); sino a los showrunners David Benioff y D.B. Weiss, así como al guionista Bryan Cogman.

"Game of Thrones: The Last Watch" será un documental de dos horas dirigido por Jeanie Finlay. Disponible en HBO a las 8:00 p.m. (GTM -5).

"Game of Thrones" llegó a su fin luego de ocho temporadas, en las que se convirtió en la serie más popular del mundo, así como la más premiada. Sus rátings superaron a cualquier otro producto audiovisual lanzado por HBO.

Está previsto que más adelante este año el canal empezará la filmación de la primera serie sucesora de "Game of Thrones"; una precuela ambientada entre la Edad de los Héroes y la Larga Noche, era en la que el mundo fue golpeado por el Rey de la Noche.

DATO

Todos los episodios de "Game of Thrones" están disponibles en la aplicación HBO GO (PC, Mac, iOS y Android).

"Game of Thrones: The Last Watch" - tráiler. Video: HBO.