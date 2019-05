"Game of Thrones: The Last Watch": hora y canal para ver el esperado documental

La serie de HBO "Game of Thrones" terminó en una temporada que no solo fue la más vista de su historia, sino la más complicada de realizar. El detrás de cámaras llegará esta semana a la televisión con el documental "The Last Watch".

HORA Y CANAL PARA VER "GAME OF THRONES: THE LAST WATCH"

Estados Unidos: 9:00 p.m. (East Time)

México: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

CANAL PARA VER "GAME OF THRONES: THE LAST WATCH": HBO Y HBO GO (APP)

El adelanto de "Game of Thrones: The Last Watch" tendrá imágenes exclusivas de la temporada final, incluyendo el tercer episodio; que resultó ser la batalla más extensa en la historia del cine y la televisión.

Grabar la batalla del episodio 8x03 tomó 55 días, lo cual ha sido descrito por los actores y productores, en repetidas entrevistas, como un trabajo titánico; solo tolerable porque la producción estaba por llegar a su anticipada conclusión.

"Game of Thrones" llegó a su fin luego de ocho temporadas, en las que se convirtió en la serie más popular del mundo, así como la más premiada. Sus rátings superaron a cualquier otro producto audiovisual lanzado por HBO.

Está previsto que más adelante este año el canal empezará la filmación de la primera serie sucesora de "Game of Thrones"; una precuela ambientada entre la Edad de los Héroes y la Larga Noche, era en la que el mundo fue golpeado por el Rey de la Noche.

Todos los episodios de "Game of Thrones" están disponibles en la plataforma de TV por internet HBO GO.