"Game of Thrones: The Last Watch" ONLINE por HBO Go: ¿cómo y a qué hora ver el documental de la temporada 8?

“Game of Thrones” (“Juego de tronos”, en español) aún no ha terminado. Una semana después de final de la octava temporada HBO estrenará un documental que se enfocará en detalles inéditos del guion, preproducción, filmación y postproducción de los últimos seis episodios de la serie de fantasía basada en las novelas de George RR. Martin.

Esta filmación, que tiene como director a Jeanie Finlay y productor ejecutivo a David Benioff, D. B. Weiss y Bernadette Caulfield, lleva por título "The Last Watch" ("La última guardia") y que tendrá una duración de dos horas. Además de mostrar el detrás de cámaras de la entrega final relata que significó para los actores y para la producción la realización de la última parte de la serie.

De acuerdo con HBO, el documental de “Game of Thrones” es “mucho más que un documental de ‘making of’, esta es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego decirle adiós”.

TRÁILER DE “GAME OF THRONES: THE LAST WATCH”

En el adelanto del documental compartido por HBO se aprecia no solo a los actores como Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Sophie Turner (Sansa Stark); sino a los showrunners David Benioff y D.B. Weiss, así como al guionista Bryan Cogman.

La última lectura de guion en conjunto también será parte del largometraje. "Nosotros somos una familia", dijo D.B. Weiss en el video.

Asimismo, contará entrevistas exclusivas a los directores de la serie. "Esto es un trabajo soñado para un director. Esto salvó mi vida", indicó en el tráiler David Nutter, quien dirigió los episodios 1,2 y 4 de la octava y última temporada de "Game of Thrones".

¿A QUË HORA VER EL DOCUMENTAL DE “GAME OF THRONES”?

El documental de "Game of Thrones" se estrenará el domingo 26 de mayo, una semana después del final de la octava y última temporada, a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 27 de mayo

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

¿CÓMO VER “GAME OF THRONES: THE LAST WATCH”?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

VER ONLINE

​

Con HBO GO y HBO Now accederá al catálogo de la plataforma streaming que incluye varias exitosas series además de Game of Thrones, pero si no tienes una cuenta puedes conseguir una prueba gratuita por una semana. Pasado los 7 días el usuario es libre de cancelar la suscripción o continuar disfrutando del servicio. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países: