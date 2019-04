"Game of Thrones" 8x01: ¿Qué pasó con Theon en el episodio?

No solo Daenerys y Jon tuvieron su gran momento en el regreso de "Game of Thrones", pues Theon Greyjoy, quien de Reek ya no tiene nada, reapareció para salvar a su hermana Yara.

Como se recuerda, en la sétima temporada, Theon se lanzó al mar y abandonó a su hermana Yara, quien cayó prisionera en manos de su tío Euron (quien está del lado de Cersei Lannister) luego que este interceptara la flota de Daenerys Targaryen que era comandada por la joven.

En el recién estrenado episodio de “Game of Thrones”, Theon decide ir a rescatar a Yara tras sostener una breve conversación con Jon Snow, a quien le explica que necesita salvarla pues ella fue la única que intentó liberarlo cuando Ramsay Bolton lo tomó como prisionero.

Jon Snow le manifiesta que es lo que debe hacer e inmediatamente Theon va en busca de los hijos del hierro que sobrevivieron al ataque de su tío y les dice que deben acompañarlo a salvar a su hermana. Inicialmente se niegan, pero tras sostener una pelea con uno de ellos y matarlo, el resto decide seguirlo.

Theon y sus acompañantes llegan sigilosamente al barco donde está prisionera Yara y tras acabar con todos los guardias que se interponían en su camino, finalmente liberan a la joven reina que le dio un puñetazo en la cara a su hermano como lección por haberla abandonado.

Escenas más adelante, se puede ver a los dos hermanos conversando en uno de sus barcos. Theon le expresa a Yara su deseo de regresar a pelear contra los caminantes blancos a Winterfell junto a Jon Snow y ella lo apoya.

Yara entiende las razones de su hermano, quien ya recuperó su valentía, y le dice que siempre será un Greyjoy, pero que también será un Stark (pues como se recuerda, Ned Stark lo quería como a un hijo) y acepta que vaya y se una a la lucha para derrotar al "Rey de la Noche".