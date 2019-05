"Game of Thrones": ¿cuál es el título completo del nuevo rey?

¿Cuál es el nombre completo del rey Bran Stark en Game of Thrones? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. No fue Daenerys Targaryen. No fue Jon Snow. La persona que se sentó finalmente en el Iron Throne (Trono de Hierro) fue alguien más en el último episodio de "Game of Thrones" ("Juego de tronos").

Después de la muerte de la ‘Reina dragón’ a manos de Jon Snow, un gran consejo debió escoger al nuevo rey de Westeros (Poniente), aunque el grupo solo se pudo de acuerdo tras escuchar la sugerencia de Tyrion Lannister.

Para Tyrion, el nuevo rey debía unir al continente a través de su historia y quién mejor que el Cuervo de tres ojos para cumplir ese rol. Tyrion propuso a Bran Stark como heredero del –desaparecido– Iron Throne y todos los nobles reunidos, incluidas Sansa y Arya Stark, aceptaron por consenso al nuevo monarca de los Seis Reinos –ya no siete, debido a que Bran como primera decisión real aceptó la independencia del Norte.

¿Cuál es el título completo de Bran Stark como rey? En palabras de Tyrion Lannister, nombrado Mano del Rey, el siguiente:

“Bran el Roto, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Primeros Hombres, Señor de los Seis Reinos y Protector del Reino”

Bran aceptó el cargo de rey (Foto: Game of Thrones / HBO) HBO

Instalado ya en el trono, Bran el Roto (Bran the Broken) no tardó en escoger a los miembros de su Consejo Privado, encabezados por Tyrion:

Mano del Rey: Tyrion Lannister

Consejero de la Moneda, cabeza de la tesorería real y las finanzas del reino: Ser Bronn de Aguasnegras

Gran Maestre, consejero jefe en materia de moral y sabiduría: Sam Tarly

Lord Comandante de la Guardia Real: Brienne de Tarth

Consejero Naval, encargado de materia náutica: Ser Davos Seaworth

Bran también debe escoger algunos otros cargos (Foto: Game of Thrones / HBO) HBO

TRÁILER DEL FINAL DE "GAME OF THRONES"