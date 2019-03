"Game of Thrones": ¿qué pasará con Tormund tras sobrevivir a la destrucción del Muro?

Al final de la anterior temporada de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"), cuando el Rey de la noche aparece al lomo de Viserion, que con una especie de fuego azul destruye el Muro que separaba a Westeros de los White Walkers y del ejército de no muertos, la suerte de algunos personajes se vuelve incierto, entre ellos la de Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju).

Sin embargo, en el último tráiler que HBO compartió se reveló que el salvaje de pelo rojizo sobrevivió al colapso del Muro. El video se muestra a Giantsbane caminando junto a Beric Dondarrion (Richard Dormer).

En una entrevista con Entertainment Weekly el actor noruego de 40 años habló sobre su regreso para la octava y última temporada de “Game of Thrones”. Según lo que cuenta Hivju, intentó permanecer fuera del radar mientras estaba en Belfast y se negó a tomarse selfies para evitar que los fanáticos descubrieran que continuaba en el programa. “No lo vimos morir; la temporada 8 podría haber comenzado el episodio 1 con Tormund muerto”, explicó Hivju.

"Me senté en un bar cuando estaba filmando ‘The Fate of the Furious’ y vi un episodio de ‘Game of Thrones’ con fanáticos acérrimos, y fue como ver un evento deportivo. No entendí el impacto del show hasta que lo vi con otras personas. Fue el episodio en el que (el personaje de Rory McCann, The Hound) regresó, y se produjo un rugido. Voy por eso", contó el actor.

¿QUÉ PASARÁ CON TORMUND EN LA TEMPORADA 8?

Hivju no quiso revelar detalles sobre lo que sucederá con Tormund en los últimos seis episodios de la serie de fantasía, pero imaginamos que tiene relación con Jon Snow (Kit Harington) y Brienne of Tarth (Gwendoline Christie), de quien esta enamorado. Lo que si contó fue cuál será la mentalidad de Tormund al comienzo de la temporada.

“Quiere un cierre. Toda la gente libre creció con las historias de horror de los White Walkers, como esa historia que Nan le contó a Bran en la primera temporada sobre las arañas de hielo, excepto que él las ha visto. Esta ha sido su peor pesadilla desde que existen. Tormund se ha enfrentado a ellos muchas veces. Este es el momento de terror en el que tienes que enfrentarte a siglos de malos sueños”, dijo a EW.

Por otro lado, el actor noruego compartió que al igual que sus compañeros de reparto siente nostalgia por el final de “Game of Thrones” y que tiene una manera filosófica de ver su tiempo en la serie de HBO.

"Al séptimo año no hay una célula en tu cuerpo que no haya cambiado. Incluso tus huesos. Tus nuevas células aprendieron lo que tus viejas células sabían. Y tú tienes tu alma. Esta carne no es la misma que la que estaba sentada aquí hace siete años. Todo tiene un fin. Todo el mundo está agotado y nadie está cansado. Es un viaje largo, intenso y extremadamente satisfactorio; es muy poco frecuente tener este impulso positivo en todas las estaciones, desde el primer día hasta el último. Todos quieren mejorar su juego y hacerlo aún mejor. Sentimos que siempre estamos compitiendo con nosotros mismos. Así que es satisfactorio terminarlo y lo estamos terminando cuando todos todavía aman estar aquí”, manifestó a EW.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA FINAL DE "GAME OF THRONES"?

El 13 de enero, HBO anunció que la octava y última temporada de "Game of Thrones" será estrenada el domingo 14 de abril a nivel mundial. El horario aún está por definirse.