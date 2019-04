"Games of Thrones" y los personajes favoritos | ENCUESTA

"Game of Thrones", la serie épica y de fantasía, estrena su temporada final este domingo 14. En el Perú podrá verse desde las 8 p.m. por HBO.

Por este acontecimiento, realizamos una pequeña encuesta a escritores y periodistas peruanos. Se les alcanzó esta pregunta: "¿Cuál es tu personaje favorito de 'Game of Thrones' y qué esperas de él en su temporada de despedida?".

Estas fueron sus respuestas:

Gustavo Rodríguez, autor de la novela "Madrugada"

"Tengo una debilidad por Arya Stark y Cersei Lannister, por razones muy diferentes, obviamente. En esta temporada me gustaría verlas por fin, frente a frente, una con su espada de aguja y la otra con su coloso robado a la muerte. Sé que Arya debería vencer según la ley de la recompensa en la ficción, pero mi lado más lúbrico se niega a aceptarlo".



Juan Manuel Robles, autor del libro de cuentos "No somos cazafantasmas"

"Jaime Lannister. Durante toda la serie, lo vemos pasar de ser un canalla insensible a convertirse en un hombre de honor. Además, su gran vergüenza —haber apuñalado al Rey por la espalda— se entiende luego como un acto de salvación. Es divertidísimo, además. Pero no espero demasiado. GOT tiene personajes alucinantes, pero al final es un gran un culebrón: el bastardo carismático es el legítimo heredero del trono".



Valerie Vásquez de Velasco, periodista y conductora de Canal N

"Mi favorito es Jon Snow, quien no deja de sorprender. Y Kit Harington es un actor excelente y versátil que sabe transmitir emociones. Por supuesto, espero que Jon Snow triunfe".



Sebastián Pimental, crítico de cine y curador de la muestra "La imagen infinita. Eguren, fotógrafo"

"Tyrion Lannister. Tengo empatía por el actor que lo interpreta, Peter Dinklage. Pero, la verdad, el final de GOT no es algo que me genere muchas expectativas, aunque espero que su desenlace sea espectacular y no defraude a sus seguidores".



