"Gantz": ¿el anime tendrá nuevos episodios?

Escrito por Hiroya Oku, "Gantz" se publicó en la revista de Weekly Young Jump en el 2000 y poco a poco fue ganando popularidad hasta convertirse en uno de los mangas más vendidos en Japón. Para el 2010, el manga de "Gantz" había vendido más de 10 millones de unidades en el país nipon.

Con más de 383 capítulos, el manga culminó su historia principal en junio del 2013. La historia sigue las aventuras de dos estudiantes, Keu Kurono y Masaru Kato, quienes son golpeados por un tren en un intento de salvar a un mendigo que había caído en las vías.

Luego de fallecer, ambos son teletransportados al interior de un departamento en Tokyo donde conocen a Joichiro Nishi, un veterano de "Gantz", junto a otros novatos como ellos sobre lo que estaba pasando. Una esfera negra en medio de la habitación se abre revelando armas, trajes y una misión para ellos.

A pesar de la constante censura que sufrieron los capítulos del anime, "Gantz" se convirtió en una de las series más populares y fue calificada como "adictiva", extremadamente violenta, gore y sadista. Esto se demuestra con la venta de sus DVD que llegó a convertirlo en la mejor franquicia de animación del 2005.

El misterioso "Gantz" era una esfera negra que daba armas y misiones a sus "participantes" (Foto: Gonzo) El misterioso "Gantz" era una esfera negra que daba armas y misiones a sus "participantes" (Foto: Gonzo)

¿Entonces por qué fue cancelada? La serie de animación siguió el manga original hasta la misión del templo, para luego separarse con una nueva historia original que no se encontraba en la versión escrita. Se comenta que estos últimos capítulos intentaban hacer un poco relleno para que el manga continúe, pero nada fue como se esperaba.

Al final, la poca recepción del anime terminó por cancelar su tercera parte, y ni siquiera los intentos de la tres películas ("Gantz", "Gantz: Perfect Answer" y "Gantz: O") junto a un spin-off escrito por el mismo Hiroya Oku revivieron la serie que marcó a muchos hace tantos años.

Ahora la pregunta del millón es, ¿podrá "Gantz" volver a la pantalla chica? La respuesta es sí, es posible. Considerando el gran avance de la animación japonesa en el ámbito internacional y la gran cantidad de plataformas de streaming, cualquiera de ellas podría producir una nueva temporada de "Gantz".

El manga de "Gantz" ha sido alabado por la crítica internacional (Foto: Shueisha) El manga de "Gantz" ha sido alabado por la crítica internacional (Foto: Shueisha)

Sin embargo, lo más probable es que en caso de que se produzca algo relacionado a la franquicia, sería una nueva serie que siga la historia original de inicio a fin. Ahora que Netflix está reviviendo la emoción de series como "Evangelion", los "Caballeros del Zodiaco" y muchos otros más del pasado, sería un gran momento para traer a "Gantz" nuevamente al radar de muchos amantes del anime.

Por su parte, el Estudio Gonzo que dio vida al anime original ha tenido una larga trayectoria desde entonces, y su último trabajo "Try Knights" tiene como fecha tentativa publicarse a finales de Julio. ¿Será que para el 2020 esté libre para una posible nueva producción de "Gantz"?

De momento todo es posible, pero así como ya sucedió con otros trabajos de animación, mientras más popular se haga una franquicia de animación, más probable es que se creen nuevos episodios, tal como sucedió con "One Punch Man", "Attack on Titan" y "My Hero Academia".