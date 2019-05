George Clooney vuelve a la televisión con serie sobre la Segunda Guerra Mundial

Veinte años después del drama sobre emergencias médicas "ER", George Clooney regresa este mes a la televisión con una adaptación de "Catch-22", una novela de Joseph Heller según el actor presenta una complejidad que la hace ideal para una serie de seis partes.

El ganador del Oscar, conocido por películas como "Syriana", "Gravity" y "The Monuments Men", también fue productor ejecutivo y director de dos episodios de la serie de Hulu ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que trata sobre un integrante de un escuadrón de bombarderos estadounidense que lucha con la burocracia de los altos mandos militares.



"Pensé que era una forma divertida de contar esta historia. Es difícil contar una historia tan compleja en una película de dos horas", dijo Clooney en el estreno de la serie en Los Ángeles el martes por la noche.



"Nunca se ha tratado sobre el medio, aunque la televisión y el streaming se han vuelto mucho más interesantes y divertidos, se trata de contar la historia. Se trata de contar buenas historias", agregó.



La novela de Heller de 1961, previamente adaptada a una película de 1970, sigue al bombardero estadounidense Yossarian, quien está enfurecido de que el Ejército le siga aumentando el número de misiones que debe realizar para ser liberado del servicio.



Una forma que tiene Yossarian para evitar las misiones es declarar locura, pero la única manera de probar que está loco es embarcarse en los ataques explosivos más peligrosos, creando así el absurdo "Catch-22" de la novela.



El actor Christopher Abbot, de "The Sinner", protagoniza a Yossarian mientras que Kyle Chandler, de "The Wolf of Wall Street", interpreta a su comandante, el coronel Cathcart. Clooney representa el papel del comandante de entrenamiento Scheisskopf.



"Es una pieza aguda, es satírica, es dramática, es desgarradora, es muy divertida", dijo Abbott.



"Tiene un mundo propio, pero pienso que los temas son universales porque en realidad solo se trata de la condición humana", agregó.



En el estreno, Clooney también habló de su amiga y exactriz Meghan Markle, quien se casó el año pasado con el príncipe Enrique de Inglaterra y dio a luz a su primer hijo esta semana.



Clooney, quien asistió a la boda de la pareja el año pasado, ha criticado anteriormente a los medios por acosar a Meghan y dijo que la llegada de su hijo llevará a un seguimiento mayor de la prensa.