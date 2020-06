Como toda manifestación cultural, la ficción televisiva es influenciada por la realidad. En varias ocasiones, aunque tal vez no las suficientes, los problemas de la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos han sido transformados en series o, en su defecto, pasan a ser subtramas en otras historias.

Estas historias también se han transmitido en la TV peruana. Allí tenemos, por ejemplo, un par de escenas del “Príncipe del rap” que se viralizaron en redes sociales. En la primera Will (Will Smith) le explica al ingenuo Carlton (Alfonso Ribeiro) por qué los detuvo la Policía sin haber cometido ningún crimen; en la segunda, Jazz se niega a bajar los brazos frente a un policía porque no quiere recibir “seis balazos de advertencia en la espalda”, escena que hace humor en base a una realidad que no ha cambiado mucho desde la emisión del episodio en 1991.

A propósito de las protestas desarrolladas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, la más reciente víctima del sistemático abuso policial contra la población negra, aprovecho este espacio para compartir las historias de destacados creadores afroamericanos de TV que, independientemente del género de la ficción en el que han trabajado, representan el espíritu de su época.

Cheo Hodari Coker

Periodista especializado en música, tras lo cual dio el salto a escribir guiones, Cheo Hodari Coker (1972) ya tenía bajo el brazo la coescritura del biopic del rapero Notorious B.I.G. cuando firmó el contrato con Marvel Television para crear “Luke Cage”, que en sus dos temporadas mostró el terror de todo policía al norte de Tijuana: un hombre negro a prueba de balas.

Con una plana de escritores mayormente conformados por afroamericanos, “Luke Cage” se concentró en contar problemas que afectan a este sector demográfico en Harlem, Nueva York, donde el misterio y la acción superheroica fue de la mano con la problemática social de sus personajes, trátese de héroes como Luke Cage (Michael Colter) o villanos como Cornell Stokes (Mahershala Ali).

Foto: AFP

Ava Duvernay

Ava Duvernay (1972) es una realizadora integral. Además de dirigir la aclamada película “Selma”, basada en la histórica marcha de Martin Luther King Jr., así como del documental “The 13th” que explica que la esclavitud se ha mantenido en la práctica debido al sistema penitenciario; por el cual hay muchos más presos negros y latinos que blancos en EE.UU., tal y como revelan estas cifras de la Oficina de Estadística del Departamento de Justicia.

Duvernay, especialista en estudios afroamericanos, dio el salto a la televisión con la miniserie “When they See Us” (“Así nos ven”), basada en la historia real de Korey Wise, Kevin Richardson, Raymond Santana, Yusef Salaam y Antron McCray; adolescentes injustamente acusados de violar y golpear a la deportista Trisha Meili la noche del 19 de abril de 1989 en Central Park, Nueva York. Disponible en Netflix, la historia le valió un Emmy al actor Jharrel Jerome.

Fotos: AFP/ Netflix.

Kenya Barris

Por medio de la comedia, Kenya Barris (1974) explora las dificultades de ser un afroamericano, sea por las expectativas que tienen los demás sobre él o por las dificultades de criar una familia cuando tu color de piel te hace más propenso a morir a manos de la Policía. Esto lo consigue con “Black-ish”, comedia ganadora de múltiples premios Emmy.

En una de las escenas que mejor describe “Black-ish” el protagonista Dre Johnson (Anthony Anderson), ejecutivo de publicidad, se topa con una niña de tres años completamente sola en el elevador. Él no entra para ayudar a la pequeña en apuros porque es blanca y, ante la ingenua sorpresa de su jefe, tiene que explicar que la sociedad racista lo vería como una amenaza si es que hubiese entrado al mismo espacio con la pequeña. Tras el éxito de “Black-ish”, Barris obtuvo un millonario contrato con Netflix que lo llevó a lanzar “#BlackAF”, donde explora sus inquietudes con más libertad.

Fotos: Netflix/ ABC.

Donald Glover

¿Hay algo que Donald Glover (1983) no haga bien? Difícil pregunta, pues hablamos de una de las personas más talentosas nacidas en toda la historia de Estados Unidos, lo cual no es una exageración. Si lo conoces solo por “Community”, serie que obtuvo nueva vida al ingresar al catálogo de Netflix, solo has visto la punta del iceberg. Hablamos de un escritor, músico, director y productor de televisión; creador de la aclamada “Atlanta” que en sus dos temporadas mezcla el drama y la comedia, géneros que utiliza para hacer un comentario social.

Pero Glover también es un músico de los buenos, allí está el éxito de la canción “This is America”, lanzado bajo el nombre de Childish Gambino; cuyo videoclip está pensado para ser, cuadro por cuadro, una crítica de la sociedad estadounidense y su violencia endémica. El tema, considerando el contexto actual, es más relevante que nunca.

Foto: FX.