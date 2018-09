El exitoso drama de televisión de la cadena HBO "Game of Thrones" finalizará el próximo año con su octava temporada. En los Premios Emmy 2018, el autor de la saga de novelas dijo que la historia podría haber durado hasta trece temporadas, pero que decidieron terminarla.

"Podríamos haber hecho once, doce, trece temporadas", dijo George R.R. Martin, mientras todo el elenco posaba junto al premio en la alfombra dorada del Microsoft Theater de Los Ángeles.

Minutos antes de la ceremonia de apertura de la edición número 70 de los Premios Emmy, el escritor también dijo: "Si han leído mis novelas, saben que había suficiente material para más temporadas. Ellos (los showrunners)hicieron cortes".

"Game of Thrones" o "Juego de Tronos" es la serie de ficción que ha ganado más galardones en la historia de los Premios Emmy, con 47 estatuillas reunidas.

Los dos creadores de la serie, David Benioff y Dan B. Weiss, siempre tuvieron claro que la historia no duraría más de 7 temporadas; sin embargo, hicieron un esfuerzo extendiéndola a 8.

Por otro lado, George R.R Martin finalizó al resaltar lo que ya saben los fans: "Tenemos cinco 'precuelas' en preparación"; lo que hace creer que la historia, para él, no termina todavía.

DATO

El autor tiene pendiente publicar las dos novelas finales de la saga, "The Winds of Winter" y "A Dream of Spring".