George R.R. Martin, creador de “Una canción de hielo y fuego”, celebró la aprobación de “House of the Dragon” para el servicio de streaming HBO Max. El nuevo show estará ambientado en el mismo universo que “Game of Thrones”, aunque 300 años antes de los eventos protagonizados por Jon Snow y Daenerys Targaryen, contando el ascenso de la dinastía Targaryen.

En su blog personal, el escritor celebró a los dos nuevos showrunners: Ryan Condal y Miguel Sapochnik, este último ya reconocido por dirigir algunos capítulos de HBO.

Sobre Condal, Martin señala que "es un increíble escritor... y un fan de mis libros desde mucho antes que nos conociéramos".

George R.R. Martin también promete que no tocará los guiones de "House of the Dragon" hasta que termine de escribir su novela "The Winds of Winter".

"El invierto todavía está llegando y 'Vientos' todavía se mantiene mi prioridad, por más que quiera escribir un episodio de 'Casa de los dragones'", escribió el novelista.

Martin también lamentó la 'muerte' del otro programa basado en "Game of Thrones". Titulado provisionalmente "The Long Night" ("La larga noche"), la serie estaría protagonizada por Naomi Watts y contaría la historia entre los Caminantes Blancos y la humanidad miles de años antes de los eventos del show.

"No tengo que decirlo, pero estoy apenado por la noticia que el show no será una serie. Jane Goldman es una increíble guionista y disfrute intercambiando ideas con ell. No se la razón HBO no decidió continuar con esta serie", agregó.

El creador de “Game of Thrones” destacó que este tipo de situaciones no es inusual en el negocio y agradeció a Goldman y su equipo por su arduo trabajo.