Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imágenes de la temporada 2 de la seri TED que transmite Universal+
Imágenes de la temporada 2 de la seri TED que transmite Universal+
Por Redacción EC

Bastó apenas el episodio estreno de la serie TED –emitido allá por febrero de 2024—para conocer el temperamento y la esencia de la ‘invitada’ a la familia Bennett. Blaire (Giorgia Whigham), la prima progresista que buscaba repartir lo justo para cada integrante de la familia que la acogió mientras estudiaba la universidad, había sido descubierta vendiendo marihuana para, con ese dinero, pagar su matrícula (¡luego se revelaría que su tío Matty le cobraba, además, por la habitación que ocupaba en casa!). Surgía la pregunta: ¿siempre el fin justifica los medios?