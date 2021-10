Conforme a los criterios de Saber más

“Oíd: cese ya el llanto, levantad esos rostros abatidos”, escribió alguna vez Mariano Melgar en su “Oda a la Libertad”. El poeta peruano fue uno de los revolucionarios independentistas que luchó para que el Perú sea libre, y esa es la labor que “Los otros libertadores” demostró en el episodio del 24 de octubre con el apoyo del actor Giovanni Arce.

El artista peruano contó a El Comercio que ha sido un sueño y un “regalo” interpretar a Mariano Melgar, su héroe favorito de la historia del Perú. Además de ello, Giovanni se identifica con él por su lado artístico ya que el poeta es considerado uno de los fundadores de la literatura peruana e iniciador del romanticismo en nuestro país durante el siglo XIX. “Dibujaba, escribía, hacía estos poemas hermosos, los yaravíes. Entonces, como actor, disfrutar el poder encontrarme con él en ese sentido ha sido espectacular”.

Sin embargo, lo que no muchos saben es que Giovanni Arce tiene una historia personal con su personaje. “Mi abuelo es Arce Melgar y todos son de Arequipa y él cuenta que somos descendientes de Mariano Melgar. Entonces, es como que él mandó y dijo ´Giovanni, hazte a Mariano Melgar´ y ahí estamos, me encanta”.

Aunque, al principio, el actor no iba a interpretar al revolucionario. Incluso, Giovanni llegó a hacer el casting de otro personaje en “Los otros libertadores”, pero –para su suerte- no quedó seleccionado. “Yo dije ´bueno, será para la próxima´. Me dijeron ´pero te han dado otro personaje, ya vas a saber más adelante, es bien chévere´. De ahí me entero que era Mariano Melgar, fue muy impresionante”, resaltó.

El reto de la historia

Para interpretar a un personaje histórico como Mariano Melgar, el artista peruano tuvo que investigarlo y prepararse para aferrarse lo más posible a los hechos de aquella época. Esto claramente significó un reto para Arce. “Poder tener esta máquina del tiempo que es la televisión, el cine, el recurso audiovisual, poder viajar a estas fechas y vivir como si estuviésemos ahí”.

En ese sentido, Giovanni recordó que llegó un momento donde todos los miembros del elenco estaban vestidos de época y pensó que realmente estaba en 1800. “Te metes totalmente en lo que está pasando”.

(Foto: Instagram @giovanniarceb)

Otro desafío que encontró el intérprete dentro de su papel fue decir la frase icónica de Mariano Melgar “póngansela ustedes que son los engañados, porque América será libre antes de 10 años”; lo cual a su vez consideró como un honor por la responsabilidad que eso conlleva. El poeta fue fusilado en Umachiri (Puno) por los realistas y muchos de sus versos fueron quemados para desaparecer su arte. Sin embargo, lo que realmente no murió fue su alma patriota y el legado poético que conservamos.

“Él murió en 1815 y en 1821 fue la Independencia, antes de diez años. Decir la frase en ese momento con todos los soldados realistas alrededor apuntándome y yo amarrado, todo golpeado lleno de tierra y tener que decirlo fue, bajo ese contexto, fácil y complicado a la vez. Fácil porque el equipo de producción te da todas las facilidades para entrar a este mundo. Y difícil por la carga emotiva y de responsabilidad que tiene a la hora de emitirse y no solo decirlo sino también tenerla en todo el cuerpo sabiendo que son segundos antes de que te van a matar”, recalcó.

Expectativas

Esta experiencia ha dejado en el actor muchas enseñanzas, pero principalmente se lleva de Mariano Melgar el nunca renunciar a sus ideales ni quedarse quieto para cumplir sus sueños. “Hay que salir y no quedarte en tu zona de confort y no permanecer callado ni neutro ante las injusticias que puedas ver ante ti”.

(Foto: Instagram @giovanniarceb)

Giovanni Arce espera que “Los otros libertadores” llegue a otros países a través de las plataformas de streaming, así como pasó con la producción de “El último bastión”, de la cual fue parte con el personaje de Francisco “Paco” Robles y que ahora está disponible en Netflix. “Casi todos los días me escriben de un montón de países a decirme que les ha encantado lo que estamos haciendo y que no sabían que se hacía ese tipo de producción en el Perú. Entonces, cuando hemos hecho “Los otros libertadores” la idea es justamente esa (que se logre difundir)”, finalizó el actor.

El dato

La serie “Los otros libertadores” se transmite los domingos a las 7 p.m. a través de Latina. Se estrenó el pasado 26 de setiembre y tendrá 8 capítulos.

