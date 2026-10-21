La serie musical ‘Glee’ regresará oficialmente con una nueva temporada, según anunciaron el miércoles Disney+ y Hulu. La producción creada por Ryan Murphy volverá con nuevos episodios, aunque las plataformas todavía no han confirmado la fecha de estreno ni si alguno de los integrantes de su elenco original participará en esta nueva etapa.

El anuncio fue difundido a través de la cuenta oficial de la serie en X, acompañado de un póster con el mensaje: “Es oficial. Glee regresa” .

La ficción se emitió originalmente por Fox y llegó a su final en 2015, luego de seis temporadas. Su regreso se produce mientras Harry Shum Jr., uno de los actores que formó parte del elenco, participa en la actual temporada del concurso ‘Dancing With the Stars’.

¿De qué trata ‘Glee’?

Estrenada en 2009, ‘Glee’ cuenta la historia de un grupo de estudiantes y trabajadores de la secundaria William McKinley, cuyas vidas se relacionan con el coro escolar.

La producción contribuyó al reconocimiento de actores como Lea Michele, Darren Criss, Chris Colfer, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Amber Riley y Naya Rivera, quien falleció en 2020. También contó con la participación destacada de la comediante Jane Lynch.

¿Quiénes volverían para la nueva temporada?

Por el momento, Disney+ y Hulu no han informado qué integrantes del reparto original regresarían para los nuevos episodios.

A principios de octubre, Chris Colfer declaró a la revista Bustle que no tenía información oficial sobre el proyecto. El actor también recordó las dificultades de rodaje de la serie y mencionó que la ausencia de Naya Rivera haría complicado volver a trabajar en ella.

Sin embargo, Ryan Murphy ya había manifestado su interés en recuperar la producción. En julio, el creador señaló a People que sentía nostalgia y cariño por la serie, y que consideraba la posibilidad de desarrollar una nueva versión.

Posteriormente, Murphy indicó que había conversado con cerca de 10 integrantes del elenco original, quienes, según sus declaraciones, estaban entusiasmados con la idea de regresar.

El elenco mantiene sus vínculos

A más de una década del final de la serie, varios de sus integrantes continúan colaborando. Jenna Ushkowitz y Kevin McHale conducen juntos el pódcast ‘And That’s What You REALLY Missed’.

Por su parte, Amber Riley, nominada al Grammy, acudió a apoyar a Harry Shum Jr. en ‘Dancing With the Stars’ al inicio de la temporada y participó en una presentación durante un episodio dedicado a Mariah Carey.