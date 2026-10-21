‘Glee’ vuelve a la televisión: Disney+ y Hulu anuncian una nueva temporada. (Foto: FOX)
‘Glee’ vuelve a la televisión: Disney+ y Hulu anuncian una nueva temporada. (Foto: FOX)
Por Redacción EC

La serie musical ‘Glee’ regresará oficialmente con una nueva temporada, según anunciaron el miércoles Disney+ y Hulu. La producción creada por Ryan Murphy volverá con nuevos episodios, aunque las plataformas todavía no han confirmado la fecha de estreno ni si alguno de los integrantes de su elenco original participará en esta nueva etapa.

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