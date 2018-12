Considerado como uno de los premios más relevantes de Hollywood, los Globos de Oro se entregan cada año en enero; una ceremonia que prepara al mundo para lo que podría acontecer en el Oscar (aunque en muchas ocasiones no hay coincidencia). Los nominados se anuncian esta semana.

NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO 2019: FECHA Y HORA DEL ANUNCIO

Jueves 6 de diciembre del 2018

EE.UU.: 5:00 a.m. (hora del Pacífico), 8:00 a.m. (hora del este)

México: 7:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

​Perú: 8:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Lo usual es que la nominación a los Globos de Oro se transmita en vivo por la web oficial del evento (www.goldenglobes.com), así como en sus canales de redes sociales.

Apenas se conozcan a los nominados, el reloj empezará a correr, pues solo un mes después (el domingo 6 de enero) se llevará a cabo la ceremonia principal de los 76 Globos de Oro, a desarrollarse en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills (Los Ángeles, California).

De momento se desconoce quién presentará la ceremonia. En ediciones anteriores de la gala, el honor ha sido de comediantes como Ricky Gervais (2016), Jimmy Fallon (2017) y Seth Meyers (2018).

Los Globos de Oro son entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que además de elegir a las mejores películas, también se enfoca en las series de televisión. A continuación, algunas de las principales categorías:

Mejor película de drama

Mejor película de comedia

​Mejor actuación en película, musical o comedia

Mejor actuación secundaria en película, musical o comedia

Mejor serie de drama

Mejor serie de comedia

LOS FAVORITOS

Es difícil saber quiénes están entre los nominados a los Globos de Oro, pero según lo publicado en los últimos meses, podemos hacernos una idea de qué nombres podrían sonar en fechas cercanas a la ceremonia, hayan obtenido o no una nominación.

Este podría ser el año de Timothee Chalamet, quien luego de no conseguir el premio por "Call Me By Your Name", tiene otra oportunidad gracias a "Beautiful Boy", donde interpreta a un joven que debe sobrellevar su adicción a las drogas.

También podría triunfar en grande Lucas Hedges, quien tuvo un rol en la aclamada "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; o tal vez sea el momento de la varias veces nominada Saoirse Ronan por "Mary, Queen of Scots".

Por el lado de las series, no sería de extrañar que "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" o "The Handmaid's Tale" temporada 2 sean las favoritas de la audiencia. Esta última, vale resaltar, se llevó el premio a Mejor serie dramática en la edición 75 de la gala.