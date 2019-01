Globos de Oro 2019 en directo: hora y canal para ver la gala desde España

A diferencia del continente americano, que podrá seguir la gala de los Globos de Oro 2019 con solo pocas horas de diferencia, en España los interesados en conocer los resultados al momento de su anuncio tendrán que amanecerse.

Globos de Oro 2019: hora para ver en directo desde España

Previa: 00:30 a.m. a 1:00 a.m. (lunes 7 de enero del 2019)

Alfombra roja: 1:00 a.m. a 2:00 a.m. (lunes 7)

Ceremonia: 2:00 a.m. a 5:00 a.m. (lunes 7)

Globos de Oro 2019: Canales para ver en directo desde España



Movistar CineDoc&Roll (dial 31), Movistar Seriesmanía (dial 12) y #0 (dial 7)

Resumen: lunes 7, a las 10:00 p.m. en Movistar CineDoc&Roll y Movistar Seriesmanía.

Dato: Como indica la web de la transmisión de los Globos de Oro de Movistar, el evento será retransmitido en España por las conductoras del programa de cine "La Script", María Guerra y Pepa Blanes. Ellas contarán con el apoyo de las expertas en cine, series, redes y moda Cristina Teva, Laia Portaceli, Elena Neira y Anabel Vázquez.

MÁS SOBRE LA CEREMONIA

Los Globos de Oro 2019 se entregarán en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California (EE.UU.), el domingo 6 de enero del 2019. Por diferencia horaria, España verá la ceremonia el lunes 7 de madrugada.

A diferencia de otras ceremonias de premios, los Globos de Oro nominan tanto a dramas como a comedias en categorías separadas. En lo primero se encuentran clasificadas historias como "A Star is Born" y "If Beale Street Could Talk"; en lo segundo "Crazy Rich Asians" y "The Favourite".

Por el lado de las series de televisión, compiten las aclamadas "Pose", "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve"; etc.