Globos de Oro 2019: las nominadas a Mejor serie cómica | FOTOS

Dicen que las comedias se están convirtiendo en dramas de media hora. Sea esto cierto o falso, cada vez hay más series categorizadas como humorísticas que tocan temas profundos; situación que se refleja entre las nominadas a los Globos de Oro 2019.

Entre las historias nominadas a Mejor serie cómica está "Barry" de HBO, que sigue la historia de un asesino a sueldo que descubre su interés por la actuación. Si bien tiene un planteamiento oscuro, se trata de una historia con mucho humor.

De igual modo está entre las series nominadas "The Marvelous Mrs. Maisel", producción de Amazon que sigue a un ama de casa (interpretada por Rachel Brosnahan) que, tras la infidelidad de su marido, decide seguir sus sueños y convertirse en una comediante de stand up.

De igual modo, consigue nominación a los Globos de Oro 2019 la serie "The Good Place", comedia del productor Michael Schur ("Brooklyn Nine Nine", "Parks and Recreation") sobre un hipotético mundo al que todos van después de morir.

Conoce a otras series cómicas nominadas a los Globos de Oro en la galería que abre este artículo.

Desde sus inicios, los Globos de Oro son entregados por el sindicato de la prensa extranjera de Hollywood; a diferencia del Emmy o el Oscar, donde son los mismos actores y productores quienes eligen a los que recibirán homenaje.

DATO

Los Globos de Oro se entregarán el domingo 6 de enero del 2019.