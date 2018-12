Globos de Oro 2019: las nominadas a Mejor actriz de serie drama | FOTOS

El jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reveló a los nominados a la edición 76 de los premios Globos de Oro, ceremonia en la que se reconoce lo mejor del año en cine y televisión. Además, sirve como inicio a la temporada de premios en Hollywood.



Los actores Danai Gurira, Leslie Mann, Terry Crews y Christian Slater fueron quienes revelaron los nombres de los nominados a los Globos de Oro 2019.



Las nominadas a Mejor actriz de serie dramática son:

Caitriona Balfe, "Outlander"

Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Julia Roberts, "Homecoming"

Keri Russell, "The Americans"

"The Americans" y "Killing Eve" competirán por el Globo de Oro a la mejor serie dramática, una categoría en la que también fueron nominadas "Bodyguard", "Pose" y "Homecoming".

La 76 edición de los Globos de Oro, unos reconocimientos que cada año dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios en Hollywood, se celebrará el próximo 6 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU) con Sandra Oh y Andy Samberg como maestros de ceremonias.