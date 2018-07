"Glow": 5 razones para ver la serie de Netflix 

"Glow" es una serie original de Netflix basada en el programa homónimo de los años ochenta. Cuenta las aventuras y desventuras de un grupo de chicas que se meten al mundo de las luchas libres para un programa de televisión, dirigido por un excéntrico artista.

"GLOW" significa "Gorgeous Ladies of Wrestling" ("Hermosas damas luchando"), y tal como lo menciona el nombre de la serie, se ven a bellas mujeres luchando en llamativos trajes. Sin embargo, el factor belleza se vuelve en uno insignificante si se compara con las otras razones que te da para verla.



Ni muy graciosa ni dramática

"Glow" mezcla la comedia con el drama que viven las protagonistas pero sin llegar a saturar. Tendrás fuertes carjadas y algún nudo en la garganta, pero podrás recobrar la compostura en seguida.



"Glow" estrenó su segunda temporada. Es una producción original de Netflix. (Foto: Netflix)

'Wrestling'

En un mundo en dónde los hombres son los "protagonistas": las luchas libres, estas mujeres tendrán que ingeniárselas para ser respetadas por el público. No se les hará sencillo aprenden los pasos de lucha libre, al inicio, pero con práctica los dominarán y crearán los suyos. El resultado: son tan buenas o mejores que los clásicos fortachones de los 'wrestling'.



GLOW proviene de las siglas en inglés "Gorgeous Ladies of Wrestling" ("Hermosas damas luchando"). (Foto: Netflix)

Feminista

En esta serie situada en los años ochenta, década en la que aún muchas mujeres no conocían sus derechos o eran minimizadas por la sociedad o pareja, las protagonistas tomarán conciencia de sus vidas y las desearán libres e independientes. Verán las luchas como un medio para llegar a ese objetivo.

"Glow". (Foto: Netflix)

No tienes que amar las luchas

No es necesario que seas un amante de la lucha libre para disfrutar de "Glow", ya que en este caso funciona como una catalizador de las vidas de las protagonistas. Pero, es seguro que terminarás disfrutando de los espectáculos e historias que presenten en el ring.

"Glow" se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Vives los ochentas

Si fuiste joven en la década de los ochenta vas a disfrutar de la música y el estilo que presenta esta serie, pero si no, vas querer haber sido parte de ella. ¿A quién no le gusta el brillo y la buena música ochentera?

Escena de la segunda temporada de "Glow". (Foto: Netflix)

"Glow" fue creada por Liz Flahive y Carly Mensch junto ​con Jenji Kohan, creadora de la serie "Orange Is the New Black".