El episodio de Halloween de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” incluyó más de una sorpresa tanto en el Grey Sloan como en Pac North. Pero no todo fueron sustos y disfraces, una boda totalmente inesperada le puso el toque romántico al capítulo.

‘Whistlin' Past the Graveyard’ (16x06) empezó con Meredith vistiendo el traje naranja, pero no se trataba de un disfraz para la Noche de brujas, Mer fue llevada a prisión luego de no faltar a su última audiencia en la corte. Aunque le prometieron que saldría pronto, los documentos necesarios para su libertad no llegaron, y a la doctora no le quedó más que quejarse.

Sin embargo, cuando su compañera le celda le cuenta su drama personal y como perdió a sus hijos, Mer comprende que su situación no es tan mala como parece y una vez que logra salir paga la fianza de esa mujer para que ella también pueda estar con sus hijos.

De vuelta en casa, Meredith se muestra más tranquila respecto a su futuro porque ahora tiene claro que su familia es lo primero. Parece que el tiempo en la cárcel ayudó a Mer.

UN HOSPITAL EMBRUJADO

Mientras Alex les da un recorrido a unos potenciales inversores en Pac-North, se entera que donde esperaba construir una nueva ala de investigación se encontraron restos humanos. Al parecer hace muchos años Pac-North fue un hospital psiquiátrico en el que si nadie reclama el cuerpo de un paciente este terminaba en una fosa común.

"Eso explica por qué este lugar se siente embrujado", sentencia Webber antes de alejar a los inversionistas de ese lugar. En tanto, Owen, Alex y Jo, que llegó al hospital vestida de novia zombi con la intención de asustar a su novio, intentan calmar el caos que se desata luego de que varios pacientes sufren de paro cardíaco al mismo tiempo.

Pero, Pac-North no está embrujado ni está maldito, simplemente todos recibieron transfusiones de sangre del refrigerador averiado.

Webber fue el encargado de evitar que los inversionistas descubrieran la fosa común (Foto: ABC)

UNA BODA INESPERADA

Luego del día complicado en Pac-North, Alex logró conservar a los inversores, quienes quedaron "impresionado con mi capacidad para manejar el caos". Para celebrar Karev y Jo decidieron ir al juzgado y casarse otra vez.

En medio de una ceremonia improvisada, Jo vestida como novia zombi y Alex con colmillos de vampiro la pareja se volvió a dar el sí, y para ponerle la cereza al pastel Jo reveló que está embarazada. ¿la regla de tres en el Grey Sloan? Pero solo se trató de una broma.

Otro de los eventos que tuvo lugar en el sexto episodio de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” fue el almuerzo de Amelia con los padres de Link, aunque todo empezó a ir de mal en peor debido a la reconciliación de Maureen y Erick, finalmente la noticia del bebé en camino calmó los ánimos y volvió a unir a la familia.

Además, Bailey y Koracick tuvieron un extraño acercamiento. Cuando Miranda castiga a Tom por ser un Grinch de Halloween, él le explica el porque de su odio: su hijo, que amaba disfrazarse, murió dos semanas antes de la Noche de brujas y desde entonces Tom odia esta fecha. Al escuchar su historia Bailey no puede evitar llorar y Koracick termina consolándola.