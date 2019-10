La temporada 16 de “Grey’s Anatomy” continúa trayendo novedades para quienes siguen este drama médico, emitido por primera vez en marzo de 2005. De acuerdo con la historia, ante la demanda de pacientes y con el fin de continuar salvando vidas, el Hospital Grey Sloan contrata a más médicos, siendo el último en unirse el Dr. Cormac Hayes, el nuevo jefe de Cirugía Pediátrica, tras la vacante que quedaba libre con el despido de Karev, quien ahora se encuentra dirigiendo el Pacific Northwest General Hospital.

Hayes se convertirá en pieza clave y su participación será recurrente al verlo en varias intervenciones; sin embargo, en el centro hospitalario se respira un ambiente de resentimiento por el despido de tres profesionales considerados estrellas. Pese a todo, continuará su labor.

El papel del nuevo médico es desempeñado por Richard Floor por lo que su actuación está siendo seguida paso a paso por los seguidores. Si bien muchas personas se sorprendieron con su ingreso en los últimos episodios de esta actual entrega, varios se preguntan ¿quién es este nuevo y atractivo doctor? Para despejar estas dudas, te mencionamos todo sobre él.

¿QUIÉN ES RICHARD FLOOR?

Richard Flood es un actor irlandés. Su carrera empezó en 2008 cuando apareció en el comercial Thatchers, donde interpretó a un joven llamado Tom.

En 2012 fue invitado en un episodio de la serie “Titanic: Blood and Steel”, en el que desempeñó el papel de Samuel Johanson. Al año siguiente se unió al elenco principal de la nueva serie “Crossing Lines”, donde interpretó al detective Tommy McConnel.

Flood, en 2015, integró la nueva serie “Red Rock”, siendo su papel la de un superintendente de la policía James McKay, aquí estuvo por dos años. En agosto de 2017, se anunció que se había unido a la octava temporada de la serie Shameless, donde dio vida a Ford.

En el ámbito personal, de casó en setiembre de 2016 con la actriz italiana Gabriella Pession, con quien empezó a salir desde 2012. La pareja tuvo su primer hijo, Giulio Flood en 2014.

Richard Flood es un actor irlandés que representa el papel del Dr. Cormac Hayes, el nuevo jefe de Cirugía Pediátrica.(Foto: AFP)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 16 DE “GREY'S ANATOMY”?

La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” fue estrenada el jueves 26 de septiembre a través de ABC en Estados Unidos, a las 8:00 pm (hora del este) | 7 pm (hora del centro). Después de su emisión, cada capítulo estará disponible ONLINE en las plataformas digitales del canal.

A España, la nueva temporada de “Grey’s Anatomy” llegará a través de FOX Life, mientras que América Latina llegará, como siempre, por Canal Sony.

El título de la serie se inspiró en Anatomía de Gray, un famoso libro de anatomía. (Foto: ABC)

“GREY’S ANATOMY”

Grey's Anatomy (Anatomía según Grey en Hispanoamérica y Anatomía de Grey en España) es una serie de televisión estadounidense creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo. Se estrenó el 27 de marzo de 2005 en la cadena ABC y narra el día a día de los cirujanos de un ficticio hospital de Seattle, aunque la serie se rueda en Los Ángeles.

El drama médico ha alcanzado un gran éxito comercial y elogios de la crítica. El primer episodio fue visto por 16.27 millones de espectadores y el final de la primera temporada atrajo a 22.22 millones de televidentes.

La segunda y tercera temporada recibieron los índices de audiencia más altos, llegando a 19 millones. El episodio “It's the End of the World”, de la segunda temporada, alcanzó el mayor número de audiencia al ser visto por 38.1 millones de espectadores tan sólo en los Estados Unidos.

Al finalizar la temporada 9, “Grey's Anatomy” se colocó entre las 10 series con mayor audiencia de 2013, por encima de otras importantes producciones como “Breaking Bad” y “How I Met Your Mother”.

La serie ha recibido varios premios, entre ellos están el Globo de Oro a la mejor serie - Drama en 2006 y también un premio por mejor actriz de drama entregado a Katherine Heigl.