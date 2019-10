El estreno de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy” incluyó algunos saltos en el tiempo, una propuesta de matrimonio, un embarazo sorpresa, un rompimiento, y una carrera en peligro. Lo primero que se reveló fue que Jackson no está muerto y que tras su regreso su relación Maggie (Kelly McCreary) llegó a su fin.

Por su parte, Alex, quien fue despedido junto a Richard y Meredith por cometer fraude de seguros, consiguió un nuevo trabajo como jefe de cirugía en Pac North, conocido también como el peor hospital de Washington, y llevó a Richard Webber a trabajar con él.

Jo pasó 30 días en un centro de tratamiento y le ofreció una “salida” a Alex, pero en lugar de tomarla, el médico le pidió matrimonio. "Cásate conmigo de nuevo, por favor. No quiero la salida que me ofreciste”. Obviamente, Jo dijo que sí.

En cuánto a la situación de Meredith, al final del primer capítulo de la décima sexta temporada de “Grey’s Anatomy” se reveló que el consejo médico emprenderá acciones contra la licencia de Meredith. Pero por el momento, tendrá que asistir a otra audiencia y continuar con su servicio comunitario.

De acuerdo a la sinopsis de ‘Back in the Saddle’ (16x02), los médicos operan a un hombre que se estrelló contra el auto de Maggie; Owen, de regreso de la licencia de paternidad, lucha con la nueva posición de Tom; y el reciente despido de Meredith no le impide diagnosticar a quienes la rodean.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 16 DE “GREY'S ANATOMY”

Por lo visto en el avance que ABC compartió, Meredith continúa con su servicio comunitario, pero con un factor diferencial, ahora, también diagnostica a las personas que están a su alrededor, ¿esto podría empeorar su situación judicial?

Mientras Jo Wilson se preparará para volver a trabajar después de su tiempo en la sala de psiquiatría, Amelia, quien decidió dejar atrás la relación con Owen, le revelará a Link que está embarazada.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 16 DE “GREY'S ANATOMY”?

‘Back in the Saddle’ (16x02), segundo episodio de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy”, se estrenará el jueves 3 de octubre a través de ABC en Estados Unidos, a las 8:00 pm (hora del este) / 7 pm (hora del centro). Después de su emisión, el capítulo estará disponible ONLINE en las plataformas digitales del canal.

A España, la nueva temporada de “Grey’s Anatomy” llega a través de FOX Life en V.O.S.E. Es decir, en inglés pero con subtítulos en español.

A América Latina llegará, como siempre, por Canal Sony en una fecha por anunciarse.