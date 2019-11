El final de otoño de “Grey’s Anatomy” estuvo marcado por muerte, dolor y más de una sorpresa. Mientras Jo se convierte en voluntaria de refugio y recibe una llamada de que dejaron a un bebé en la Estación 19, Meredith parece tener un nuevo interés amoroso y tanto Bailey como Amelia tienen ciertas complicaciones con sus embarazos.

‘Let’s All Go to the Bar’ (16x09), noveno episodio de la décimo sexta temporada del drama medico de ABC, empezó con Meredith reincorporándose al Grey Sloan. Luego de una charla incomoda con DeLuca y un mensaje de Crisitina preguntando por un paquete que envió, Mer se hizo cargo del caso de una niña, Jamie, con una masa entre las costillas.

El Dr. Cormac Hayes, quien es el nuevo Jefe de Cirugía Pediátrica, cree que Jamie tiene un tumor y habla del diagnóstico con los padres de la pequeña. Por su parte, Meredith considera que solo se trata de un cálculo biliar, y una vez en el quirófano se revela que tenía razón.

Más tarde, Meredith y Hayes se encuentran en el elevador y descubrimos que el paquete al que Cristina se refería era precisamente Cormac. Antes de que Mer se marche Hayes le explica porque habló así con los padres de Jamie: los médicos que atendieron a su esposa no le brindaron la misma información antes de que ella muriera. Meredith comprende y lo mira mientras camina por el pasillo. ¿Nuevo romance a la vista? DeLuca, es momento de actuar.

Cuando DeLuca logra ver la forma en que Meredith mira al Dr. Hayes comprende que Link tenia razón y que nunca debió decirle a Mer que se tomara un tiempo, porque no es su igual.

LOS BEBÉS DE JO, AMELIA Y BAILEY

Jo ahora es voluntaria en Safe Haven, es decir, ayuda a bebés que fuero abandonados en las estaciones de bomberos. Para Link es demasiado pronto ya que hace muy poco Jo descubrió que su madre la dejó en circunstancias similares cuando tenía apenas cinco días.

Y Link tenía razón. Cuando un bebé llega a la Station 19, Jo lucha con sus emociones y en lugar de dejarlo en el hospital se lo llevo a su casa. ¿Intentará adoptarlo? ¿Qué hará Alex cuando se entere?

El Capitán Herrera regresa al Grey Sloan debido a que su cáncer ha vuelto, pero se niega a recibir quimioterapias. Mientras Bailey intenta explicarle los pros y contras del tratamiento comienza a sangrar.





Miranda pierde a su bebé y aunque Ben permanece a su lado, Bailey prefiere estar sola y lo envía a un bar con Herrera. Al encontrarse con Amelia, quien se realizaba su primer ultrasonido, prefire no asustarla y le cuenta que ya sabía el sexo de su bebé, es una niña, al menos lo era.

En el ultrasonido de Amelia, no solo se entera que todo marchaba bien, también descubre que tiene un embarazo de 24 semanas y no de 20 como ella creía. ¿Eso qué significa? Al parecer el hijo no es de Link y Owen será padre por tercera vez.

LA RENUNCIA DE MAGGIE Y TRÁGICO ACCIDENTE

Maggie sigue afectada por la muerte de Sabi, pero debe atender a un paciente que necesita un reemplazo de válvula aórtica. Durante la intervención la Dra. Pierce no puedo controlar sus nervios y termina por desmoronarse cuando el corazón del hombre no vuelve a bombear.

Tras informarle a la esposa del paciente que no estaban seguros de cuánto tiempo se necesitaría para reiniciar el corazón de su marido, Maggie le presenta su renuncia a Koracick. “Tuve un mal presentimiento. No puedo ser cirujano si no puedo confiar en mi propio instinto”, explica Pierce.

Luego de la salida de Maggie, Koracick le ofrece el puesto de jefe de cardio a Teddy, pero ella lo toma como intento de Thomas por recuperarla. Aunque él lo niega también le hace notar que Owen aún no le ha propuesto matrimonio.

Este episodio de “Grey’s Anatomy” cierra con un trágico accidente: un automóvil se estrella contra el bar en el que se encuentran Jackson, Ben, Herrera, Levi, Nico, Helm, Casey y Blake.