Ver Grey’s Anatomy EN VIVO ONLINE 16x01 sub español latino completo sin cortes | Anatomía de Grey Temporada 16 Capítulo 1 | La décimo sexta temporada de “Grey´s Anatomy” (“Anatomía de Grey”) fue estrenada el 26 de septiembre a través de ABC en Estados Unidos, “abordando las tramas del despido de Meredith, Alex y Richard, el mono naranja que DeLuca vestirá en prisión y la desaparición de Jackson entre la niebla”, tal como avisó previamente la showrunner Krista Vernoff.

En diálogo con TVLine, la también productora ejecutiva indicó que si bien la nueva entrega retoma los hechos del intenso final de la temporada 15 del drama médico, rápidamente da un salto temporal. ¿De cuánto días, semanas o meses? Vernoff se negó a revelarlo, pero enfatizó que las consecuencias de estos eventos se sentirán en el tiempo.

De acuerdo a la sinopsis de ‘Nothing Left to Cling To’ (16x01), primer episodio de la décimo sexta temporada de “Grey´s Anatomy”, “Meredith, Richard y Alex deben lidiar con las consecuencias después de que Bailey los despide por fraude de seguros".

En tanto, después de desaparecer en la niebla, Jackson ayuda a un hombre en una situación peligrosa; y Tom tiene nuevas responsabilidades en el hospital”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 16 DE “GREY'S ANATOMY”

Por lo visto en el avance que ABC compartió, Meredith no pudo soportar que DeLuca esté en prisión y decidió confesar, lo que llevó a la ganadora del Premio Harper Avery a ser condenada a realizar trabajos comunitarios, específicamente, recoger basura de las calles.

Este escándalo definitivamente podría terminar con su carrera, lo que pondría en peligro el bienestar de sus tres hijos. ¿Logrará recuperarse como lo hizo hace muchas temporadas con el caso de la manipulación del ensayo clínico de Derek?

En la promo también se muestra la búsqueda de Jackson después de que desapareció en la niebla, el embarazo de Teddy y la sorpresa de esta y Owen al enterarse de los despidos.

Owen Hunt y Teddy Altman, quienes tienen un hijo, se verán envueltos en un triángulo amoroso junto al Dr. Koracick. Sobre esta trama, Vernoff dijo en una entrevista con E! New que ninguna pareja está a salvo.

"Cuando tengan la pregunta, '¿deberíamos estar preocupados?', mi respuesta es sí en todos los ámbitos", dijo Vernoff al sitio. "Cualquiera que piense que puede venir sabiendo qué parejas son sólidas o seguras, o qué esperar, debería estar un poco preocupado".

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 16 DE “GREY'S ANATOMY”?

La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” fue estrenada el jueves 26 de septiembre a través de ABC en Estados Unidos, a las 8:00 pm (hora del este) / 7 pm (hora del centro). Después de su emisión, cada capítulo estará disponible ONLINE en las plataformas digitales del canal.

A España, la nueva temporada de “Grey’s Anatomy” llegará este b (hora local) a través de FOX Life en V.O.S.E. Es decir, en inglés pero con subtítulos en español.

A América Latina llegará, como siempre, por Canal Sony en una fecha por anunciarse.

FOTOS DEL ESTRENO DE LA TEMPORADA 16 DE "GREY'S ANATOMY"

Fotos del episodio 1 de temporada 16 de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

