La nueva entrega de “Grey’s Anatomy” no deja de sorprender a los televidentes y tras la impactante reaparición del doctor Derek Shepherd (Patrick Dempsey) en los primeros capítulos de la temporada número 17, los creadores de la serie trajeron de vuelta a otro personaje favorito de los fanáticos.

SI AÚN NO HAS VISTO LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 17 DE LA EXITOSA SERIE “GREY’S ANATOMY”, TE RECOMENDAMOS QUE NO SIGAS LEYENDO ESTA NOTA, PUES CONTIENE SPOILERS.

Se trata de George O’Malley, una de las figuras principales de las cinco primeras entregas de la exitosa producción de ABC, interpretado por el actor T. R. Knight, quien gracias a este papel estuvo nominado al Emmy como Mejor actor secundario en serie dramática.

Su regreso ya se había develado a través de un corto clip que se publicó horas antes del estreno del reciente episodio en la pagina oficial de Facebook de “Grey’s Anatomy”, en el que aparece un mensaje escrito en la arena que dice “007″, apodo al que se hizo acreedor O’Malley en la primera temporada.

La aparición de este personaje se dio en medio de la lucha de Meredith Grey (Ellen Pompeo) contra el COVID-19. La popular doctora continúa inconsciente y luego de que su difunto esposo apareciera en sus sueños, ahora lo hizo quien fue uno de sus mejores amigos.

Tras reencontrarse con Derek, Meredith se queda sola en la playa y al voltear, ve a una persona en una torre salvavida cercana. Inicialmente no lo reconoce, pero luego, ella y George protagonizan un emotivo reencuentro, en el que se ponen al día sobre lo que ha pasado todos estos años.

T.R. Knight no había regresado a la serie desde la impactante muerte de su personaje de George O’Malley en el final de la quinta temporada de “Grey’s Anatomy”, quien sufrió un accidente que lo dejó con muerte cerebral al tratar de salvar la vida de una chica que iba a ser atropellada por un autobús.

Por ello, no quiso dejar pasar la oportunidad de poder agradecer el haber sido invitado a participar en este capítulo y a través de su cuenta de Instagram, dejó un emotivo mensaje que acompañó de algunas fotografías de las grabaciones.

“George O’Malley siempre reclamará mi corazón. Gracias a Ellen, Chandra, Jim, Krista y a todas las caras conocidas por compartir una vez más su hermosa luz”, escribió en la publicación que tiene más de 300,000 “Me gusta” de parte de su seguidores.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La última vez que Cristina Yang (Sandra Oh) estuvo en “Grey’S Anatomy”

La última vez que Cristina Yang (Sandra Oh) estuvo en "Grey'S Anatomy"