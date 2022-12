Cuando July, la sobrina de la popular ‘Charito’, apareció por primera vez en pantalla, el público quedó inmediatamente encantado con ella. Días antes de su ingreso a la novena temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, se especulaba que su rol sería similar al de la desaparecida ‘Grace’, sin embargo, en su lugar se encontraron con una joven alegre, enérgica, inteligente y con una meta muy clara: estudiar en Lima para convertirse en una gran enfermera.

La aceptación de la audiencia hizo que Guadalupe Farfán, actriz que interpreta a la joven ancashina, sintiera un gran alivio y confianza en sí misma. Recientemente, había pausado su carrera universitaria en Artes Escénicas para lograr ser parte de la gran escuela que supone esta serie de América Televisón, por lo que se sentía ansiosa por su futuro.

Exactamente medio año después de que se estrenara la última temporada, su vida cambió Con solo 18 años, no hay día que no esté filmando la serie, un comercial o sea parte de una obra teatral; pero lejos de estresarla, este ritmo constante la mantiene emocionada, pues es sinónimo de que cada día aprende y crece más como profesional.

Su último proyecto es “¿Dónde está el trineo?”, una obra de teatro circense con temática navideña que tendrá como objetivo salvar la navidad. Las funciones van hasta el 26 de diciembre en el Teatro Auditorio Miraflores (Avenida Larco 1150, en Miraflores). El Comercio conversó con Farfán acerca de esta, su primera experiencia en un musical, los inicios de su carrera artística, el éxito alcanzado con Al Fondo Hay Sitio y más.

— ¿Hubo un momento que definió tu interés por la actuación?

Creo que siempre ha sido parte de mí. No hay un momento en el que yo haya dicho: “¡Guau! Quiero que esta sea mi vida”. Siento que siempre me ha gustado actuar, bailar, cantar o estar encima de un escenario. Lo materialicé más en secundaria, cuando ya todo el mundo estaba eligiendo una universidad y lo único que yo tenía en mente, era actuar. En el colegio era feliz estando en obras de teatro. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención es las películas. Las veía y me quedaba pegada a la televisión o la computadora viéndolas.

— ¿Tus padres aprobaron tu decisión de estudiar actuación?

Inicialmente mi madre se lo veía venir, porque yo siempre he sido así. Mis papás ya se lo olían un poquito, pero igual les sorprendió la idea. Esta carrera es muy impredecible, un día puedes tener trabajo y otro día, no. Es muy complicado, entonces siempre hay miedo de los papás de que no vaya a triunfar en la carrera porque, al fin y al cabo, se preocupan por nosotros. Igual ahora tengo todo el apoyo de mis papás.

— ¿Cómo fue tu proceso de audición para “Al Fondo Hay Sitio”?

Fueron muchas cosas que tuve que procesar. Me llamaron para hacer el casting, y me sorprendí mucho, yo no creía que quedaría. Era algo gigantesco, no quería ir con tantas expectativas. Entonces fui y todo fue muy rápido. A los dos días me llamaron diciéndome que vaya otra vez y ahí definitivamente quedé. Fui a sellar el acuerdo y tuve que callar la boca porque me dijeron que no le diga a nadie hasta que cumplir los18 años y estar lista para poder firmar el contrato.

— ¿Eras seguidora de la serie desde niña?

Definitivamente. Me acuerdo la primera vez que vi “Al Fondo Hay Sitio” con mi mamá y mi hermano por la noche. Esta es una serie con la que he crecido y tengo momentos que recordaré por siempre, por eso el hecho de pasar de verlo a pasar a estar ahí, es emocionante. Recuerdo los primeros días que fui a a a grabar estaba muy tímida, veía todo y tenía miedo. Me acuerdo la primera vez que vi a Mónica Sánchez y el corazón no me paraba de latir. Para mí era impresionante, un sueño hecho realidad.

— Es una gran escuela para ti.

Totalmente, siento que he mejorado muchísimo. Yo veo ahorita mi casting y digo “Dios mío, ¿cómo es que me eligieron?”, pero la verdad es que técnicamente es una escuela y aprendo bastante. Estoy trabajando con Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Monica Sánchez y otros grandes actores que están en este rubro, para mí es increíble.

— Frente a estos grandes nombres, con diversas metodologías de trabajo, ¿qué tipo de actriz te consideras? ¿Chancona?

Sí, yo diría que soy bien chancona. Me gusta mucho llegar a escena sabiendo un montón de cosas acerca de lo que haré. Siempre leo y me aprendo el guion. También hago resúmenes de los capítulos porque necesito comprender qué le sucede a mis compañeros, me hace entender mejor la escena. Yo aún estoy construyendo mi personaje, y no puedo darme el privilegio de no llegar preparada.

— Y haciendo un balance de todo este año, ¿cómo ha sido pasar de ser una universitaria común a alcanzar una gran exposición?

Fue muy fuerte. Pese a ser mágico, fue difícil estar expuesta a todo. El primer día que salí “Al Fondo Hay Sitio” mi Instagram explotó, me llegaron miles se seguidores y notificaciones, entré en pánico. No solamente fue eso, sino que al ser figura pública debo tener bastante cuidado con respecto a las opiniones que doy y todos los ojos estaban encima de mi. Todos decían mi nombre Guadalupe Farfán y sentía que era una persona normal, como cualquier otra. Fue muy difícil para mí, no te voy a mentir. Mi vida cambió y fue difícil aceptar que ya no sería la de antes y que tenía que cerrar una etapa de mi vida para avanzar. A mí me dolió mucho dejar la universidad, dejar de ver a mis amigos y tener que acostumbrarme a un ritmo de trabajo demasiado duro. Tenía que madrugar y desvelarme toda la noche viendo guiones, y aunque era algo que me encanta hacer, lo nuevo siempre es difícil de procesar. Todo el mundo recién estaba empezando a reconocerme y tenían muchas expectativas encima de mí, por lo que tenía miedo de defraudarlos.

— ¿Sentías ansiedad por conocer cuál sería la reacción de las personas?

Sí, estaba muy ansiosa. Pensaba en que pasaría si de repente no les gusta mi personaje, o si se le agarran conmigo. Muchas veces el público puede ser muy duro con respecto en tu trabajo o con respecto a ti, y cuando lo hacen no paran. He crecido viendo cómo han hecho leña con las figuras públicas y acaban con su carrera, así que hay muchos peligros en todo este rubro en general. A veces el público no se da cuenta que también eres una persona y que tienes sentimientos.

— ¿Qué fue lo que te resultó más difícil de renunciar?

Tener que cerrar todo el episodio de mi vida pasada. Creo que eso fue lo más grande, porque tuve que entender que ya no iba a ser una persona que pasaría desapercibida, sino una que está expuesta al reconocimiento y peligros. Por ejemplo, ahora no puedo ir en transporte público, sino que tengo que manejarme en [espacios] privados y tener restricciones con varias cosas. No puedo hacer un montón de cosas que personas de mi edad sí, como irme de fiesta y disfrutar tranquilamente. Es decir, sí puedo, aunque tengo el temor constante de que alguien puede grabarme o tomarme una foto mientras yo solamente estoy divirtiéndome. Ese es el poder que la gente tiene sobre ti por el hecho de ser alguien conocido. A veces es duro porque tengo 18 años y quiero vivir más experiencias, pero muchas veces la gente cree que no podemos hacer eso y se cierran ante la idea de que como tú elegiste esta vida, ahora “te aguantas” y no es así; aunque tuve que aceptarlo y dejar de luchar contra eso.

— Sin embargo, tu has recibido gran apoyo de los televidentes. ¿Cómo te sientes al saber que tu personaje recibe tanto amor por gran parte de la población peruana?

Yo estaba ansiosa porque era consciente que al inicio, a Jorge [Guerra] le llegaba muchos comentaros de odio por su personaje y tenía miedo de que eso pasara conmigo. Yo estoy agradecida con el público de que me ha brindado ese cariño y que quieran a July, mi personaje. El público me ha dado mucho amor y seguridad pese a mis miedos.

— ¿Cómo te gustaría que evolucione tu personaje?

Me encantaría que le pasen un montón de cosas buenas, yo la quiero como si fuera parte de mí. A ella le pasa un montón de cosas trágicas, pero se esfuerza muchísimo para lograr sus sueños. Ojalá pueda lograr ser enfermera y encuentra soluciones entre sus problemas, porque creo que es un personaje que se lo merece.

— ¿Crees que una relación romántica como la que mantiene con Cristóbal la está distrayendo de sus objetivos?

Siento que no es algo que le esté sumando, ella se está desconcentrando muchísimo. Ella vino a Lima con sus metas bien claras y cuando apareció Cristóbal siento que todo lo que tenía en mente se le ha “ido” a otra parte. Aunque por otro lado, está bien que tenga experiencias de amor como cualquier persona o personaje; Cristóbal también le ayuda a aprender muchísimas cosas. Sin embargo, me gustaría que al final sea una mujer empoderada estudiando, que “baile con su propio pañuelo”, y no dependa de nadie más que ella.

— Es genial ver cómo en los últimos años las narrativas femeninas de la serie justamente se alineen con las nuevas ideas de empoderamiento femenino. ¿Intentas impregnar esa imagen en tu personaje?

Por supuesto. Estoy súper feliz de cómo los tiempos han cambiado y que las mujeres ya no estén detrás de un hombre porque tiene dinero, o algo parecido. Esa era una ideología que venía de los Gonzáles, por ejemplo doña Nelly, que quería que Teresa se casara con un millonario y y las mantenga. Me encanta que ahora las mujeres de “Al Fondo Hay Sitio” sepan lo que quieren, y sepan que no necesitan de un hombre para hacerlo. El empoderamiento que puedo darle a July me fascina y quiero recalcarlo cada vez que una escena lo permita; quiero las niñas pequeñas que me ven en la serie quieran ser también una mujer empoderada que lucha por sus sueños.

— Y ser también esa persona fuera de pantalla.

Claro. Yo me considero una mujer empoderada y quiero llegar a serlo mucho más. Ahora estoy trabajando bastante en mí y en todo lo que pueda. Me gusta gusta el hecho de saber que puedo lograr lo que yo quiera y que puede ser lo que quiera ser, así como Barbie.

— Siempre estás ocupada.

Sí, la verdad es que tener tiempo libre para mí es raro. Estoy muy ocupada, pero me gusta porque significa que estoy haciendo y logrando cosas. Trabajar es estupendo, puede que a veces tenga sueño o flojera; pero no me gustaría hacer otra cosa más, no cambiaría esto por nada. Si me dieran la opción de vivir mi vida como era antes de solo dormir e ir a la universidad, elegiría mil veces la vida que llevo ahora, por más cansado que sea. Puede que me esté sacando la ‘michi’, o que duerma solo cuatro horas al día, pero no lo cambiaría por nada.

— Justamente ahora por Navidad, acabas de estrenar la obra de circo-teatro “¿Dónde está el trineo?”. ¿De qué se trata esta historia?

En esta obra personifico a una niña que está muy ilusionada con la Navidad, y sueña con ella. Pero dentro de ese sueño, el trineo de Santa Claus y se pierde, y eso significa que no hay dónde transportar los regalos, entonces junto a varios amigos que se le unen en el camino, deberán buscar el trofeo y superar varios obstáculos. Lo que hace muy especial al circo-teatro, es que hay mucha interacción y dinámica con los niños e incluso con los padres con el objetivo de que los chicos pasen un buen rato divirtiéndose con su familia.

— ¿Cómo fue tu experiencia preparándote para interactuar con los niños?

Para mí es todo un reto, porque es muy diferente actuar que animar. Nunca antes había hecho espectáculos infantiles, pero me parece un reto increíble. Con los niños siembre debes estar muy energética, pero igual me gusta mucho porque siempre me gusta variar las cosas.

— Al ser tan disciplinada seguro tienes un plan de vida, ¿cómo te imaginas de aquí a un par de años?

Sí tengo un plan de vida, la verdad es que me proyecto bastantes cosas. Así como el musical y el teatro infantil, me gustaría tomar proyector variados y seguir haciendo un montón de teatro. También desempeñarme más en música, canto o en general estar en el escenario. No quiero quedarme haciendo algo por mucho tiempo y no me gustaría solamente quedarme en televisión. Quisiera sobre todo hacer películas, no sabes las ganas que tengo que hacer una película porque es una de las cosas que más me apasiona.