"Halo" tendrá su propia serie de televisión

La emisora de televisión premium Showtime ha aprobado la creación de una serie basada en el videojuego "Halo", título insignia de Microsoft en dicha industria. De momento, se desconoce el título final que tendrá este proyecto.

El anuncio original se remonta a 2013, pero los fans de "Halo" han tenido que esperar varios años por la confirmación del proyecto, que ha llegado esta semana.

El director ejecutivo de Showtime, David Neins, ha calificado la serie como su "producción más ambiciosa hasta la fecha" y ha adelantado que esta tendrá 10 capítulos, cuya producción iniciará en la primera parte 2019.

La producción estará a cargo de Amblin Television, empresa de Steven Spielberg. Como se recuerda, fue el mismo cineasta quien anunció hace cinco años que su productora estaba involucrada en la creación de una serie de "Halo".

Kyle Killen, conocido por crear la serie "Awake", estará a cargo del proyecto como productor general y guionista; mientras que Rupert Wyatt, director de "Rise of the Planet of the Apes", dirigirá una cantidad no especificada de episodios.

Microsoft también se involucrará directamente en el proyecto a través de 343 Industries, estudio creativo a cargo de "Halo" y los videojuegos 'first party' más importantes que produce la compañía.

No es la primera adaptación que tiene esta serie de videojuegos, pues la franquicia cuenta con cómics y novelas gráficas, así como también miniseries y colecciones de cortos como "Halo 4: Forward Unto Dawn", "Halo Legends" y "Halo: Nightfall".