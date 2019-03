"Hannah Montana": todas las señales que apuntan al regreso de la serie

No, no es una peluca. Aunque hace algunos años, Miley Cyrus afirmó que "Hannah Montana –rol con el que alcanzó el estrellato en el 2006– había muerto por un asesinato", la ex chica Disney hoy celebra en grande a este recordado personaje al teñirse el cabello de rubio y hacerse un flequillo.

► Instagram: Miley Cyrus celebró los 13 años de "Hannah Montana"

► Miley Cyrus genera revuelo en Instagram con su nuevo look a lo Hannah Montana



Esta es la publicación que Miley Cyrus publicó en Instagram. (Foto: Instagram).

Recordemos que esta semana, la ficción juvenil cumplió el aniversario número 13 del estreno de su primer episodio. Además de los diversas imágenes y videos que la artista compartió en sus redes sociales, Cyrus sorprendió a sus fanáticos con un cambio rotundo de look que continua avivando los rumores relacionados a que la serie podría regresar a la pantalla chica.

SIGUEN LAS ESPECULACIONES

El factor que inició todo este alboroto entre los fanáticos ocurrió hace unos días en Instagram. Todo empezó cuando una cuenta bajo el usuario de @hannahmontana fue creado en la red social. Cyrus empezó a seguirla a las pocas horas e, incluso, la etiquetó en diversas publicaciones. El usuario a la fecha supera los 90 mil seguidores.

Hace algunos días, se creó una cuenta en Instagram bajo el usuario de @HannahMontana. Hecho que solo aumenta las especulaciones de que el antiguo alter ego de Cyrus estaría de regreso. (Foto: Instagram).

A pesar de que la intérprete y esposa de Liam Hemsworth no ha confirmado la noticia, ella tampoco la ha descartado. De hecho, se animó a realizar un par de referencias al personaje en su Instagram. "Acabo de decidir que seré Hannah para siempre. Ella estuvo recibiendo mucha atención de la prensa en estos días... Gracias a mí", bromeó Cyrus.

Cyrus junto a los estilistas que hicieron su cambio de look. (Foto: Instagram).