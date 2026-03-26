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J.K. Rowling ganó un promedio de más de 1.200 millones de dólares con la franquicia de Harry Potter. (Foto. HBO Max/Composición)
J.K. Rowling ganó un promedio de más de 1.200 millones de dólares con la franquicia de Harry Potter. (Foto. HBO Max/Composición)
Por Leslie A. Galván

El mundo de Harry Potter vuelve a tomar forma; esta vez, como una ambiciosa serie de HBO Max que promete adaptar los libros con mayor fidelidad, gracias a un formato que le dará más tiempo a la historia. El regreso del universo mágico, antes protagonizado por Daniel Radcliffe, entusiasma a toda una generación que creció con Hogwarts, pero llega atravesado por una tensión evidente, marcada por las declaraciones de J. K. Rowling en los últimos años. En más de una ocasión, la autora expresó posturas críticas sobre la identidad de género, lo que ha derivado en una polémica que aún persiste.

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