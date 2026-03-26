El mundo de Harry Potter vuelve a tomar forma; esta vez, como una ambiciosa serie de HBO Max que promete adaptar los libros con mayor fidelidad, gracias a un formato que le dará más tiempo a la historia. El regreso del universo mágico, antes protagonizado por Daniel Radcliffe, entusiasma a toda una generación que creció con Hogwarts, pero llega atravesado por una tensión evidente, marcada por las declaraciones de J. K. Rowling en los últimos años. En más de una ocasión, la autora expresó posturas críticas sobre la identidad de género, lo que ha derivado en una polémica que aún persiste.

“Las mujeres deben aceptar y admitir que no existe ninguna diferencia sustancial entre las mujeres trans y ellas mismas”, cita J.K. Rowling en un ensayo donde expresa su preocupación sobre el activismo por “cuestiones de sexo y género”.

Desde hace algunos años, Rowling ha sido señalada por sus declaraciones sobre los derechos de las personas trans y eso ha llevado a una fractura visible entre ella y parte del elenco de cine, principalmente Radcliffe, Emma Watson y Ruper Grint. La grieta, lejos de cerrarse, se reactiva con el nuevo proyecto “Harry Potter y la piedra filosofal” (2026), primera temporada de las siguientes que continúan con el resto de . La serie, prevista para la Navidad de 2027, reabre la historia de Harry Potter y el discurso sobre género, que es externo a la narración de la nueva producción. A continuación, estas son las declaraciones que conocemos.

El actor británico de Dominic McLaughlin tenía 10 años durante el rodaje de la primera temporada de "Harry Potter y la piedra filosofal" (2026). (Foto: HBO MAX)

Pero, antes, mira aquí el trailer de la primera temporada de “Harry Potter y la piedra filosofal”:

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¿Qué dijeron los actores de Harry Potter?

El actor británico John Lithgow se transforma en el personaje de Albus Dumbledore en la serie de "Harry Potter y la piedra filosofal" (2026). (Foto: HBO MAX)

El actor John Lithgow, quien interpretará a Albus Dumbledore, se refirió a la polémica durante su paso por el Festival de Rotterdam. Calificó las opiniones de Rowling como “irónicas e inexplicables”, aunque dejó claro que eso no lo alejaría del proyecto. “Me tomo este tema muy en serio”, afirmó. Aun así, admitió que le incomodó la presión pública para que abandonara el papel. “Estoy perfectamente preparado para los desacuerdos. Lo entiendo”, añadió.

Lithgow recordó que un amigo con un hijo trans le envió una carta abierta pidiéndole que se alejara del proyecto. Contó que renunciar fue una posibilidad real, pero que finalmente decidió quedarse, apoyándose en la idea de que en el propio canon de Harry Potter “no hay rastro de sensibilidad transfóbica” y que Dumbledore es, para él, un personaje profundamente ligado a la empatía.

El actor británico Nick Frost se transforma en el personaje de Hagrid en la serie de "Harry Potter y la piedra filosofal" (2026). (Foto: HBO MAX)

En esa misma línea, Nick Frost, elegido como el gigante Hagrid, ha marcado distancia sin romper el vínculo. “Ella tiene derecho a su opinión y yo a la mía; simplemente no coinciden en absoluto”, dijo en The Observer. El actor ha señalado que no coincide con las opiniones de la autora, pero mantiene respeto por su figura. Es una posición que no busca confrontar, aunque tampoco evita el tema. Un equilibrio difícil en un proyecto donde cada palabra se amplifica.

El actor británico Paapa Essiedu se transforma en el personaje de Severus Snape en la serie de "Harry Potter y la piedra filosofal" (2026). (Foto: HBO MAX)

El actor Paapa Essiedu, quien dará vida a Severus Snape, fue más directo, pues firmó una carta en apoyo a los derechos de las personas trans, dejando clara su postura antes incluso del estreno del teaser de la nueva serie de HBO. Por su parte, la autora aseguró que no despediría a ningún actor por tener opiniones distintas a las suyas. “No tengo el poder de despedir a un actor… y no lo ejercería aunque lo tuviera”, escribió.

El actor británico Warwick Davis aparece en una fotografía de serie de "Harry Potter y la piedra filosofal" (2026). (Foto: HBO MAX)

Otros nombres del reparto, como Warwick Davis, quien interpretó al Profesor Filius Flitwick y regresa en la serie de 2026, optaron por una distancia con polémica. En el caso de Davis, prefiere tener una rutina alejada de la información de los medios. “Estoy un poco desconectado de lo que pasa. No es algo que me interese especialmente; lo que hago es producir entretenimiento”, dijo.

Por su parte, el elenco más joven no fue consultado por la polémica y solo se ha ocupado por celebrar el estreno. “Va de maravilla, va genial. He hecho muy buenos amigos con todos, es fantástico estar aquí”, dijo Dominic McLaughlin, quien interpreta a Harry Potter en la serie, durante una entrevista en el magazine de CBBC.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson conformaron el trío protagonista de la saga de películas "Harry Potter" (Foto: Warner Bros.)

Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe hablaron sobre lo que significó para ellos la saga en el especial "Harry Potter: Regreso a Hogwarts". (Foto: HBO Max)

McLaughlin lidera el elenco, junto a Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron), con John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid, además de Warwick Davis como Flitwick.

El contraste de opiniones venía siendo más evidente tras la fractura de la relación entre J.K. Rowling con el elenco original de las películas de Harry Potter. Radcliffe fue uno de los primeros en responder a la autora: “Las mujeres transgénero son mujeres”, escribió en un texto publicado por la web The Trevor Project. En otro momento, Watson también expresó su apoyo a la comunidad trans, al igual que Grint.

Sin embargo, no todos los nombres de la vieja guardia han roto con ella. Tom Felton, que interpretó a Draco Malfoy, ha insistido en que mantiene un cariño profundo por la saga y prefiere separar su vínculo emocional con el universo de Hogwarts de la polémica que rodea a Rowling. “No estoy muy al tanto de ello”, dijo en una entrevista. En la otra orilla, Helena Bonham Carter defendió el derecho de la autora a expresar sus opiniones, y Ralph Fiennes hizo comentarios en la misma línea, señalando que la intensidad de los ataques contra Rowling le parece desproporcionada, aunque sin entrar a fondo en el contenido de sus posturas sobre género.

Cronología de J.K. Rowling y sus opiniones contra la comunidad transgénero

J.K. Rowling acepta un premio de Fundación Robert F. Kennedy Human Rights en 2019. (Foto: AFP)

2018

Primeras críticas fuertes cuando le da “me gusta” a un tuit que llama a las mujeres trans “hombres con vestidos”; su equipo alega que fue un accidente y ella luego dice que solo quería hacer una captura de pantalla.

2019

Es cuestionada por seguir en redes a la youtuber Magdalen Berns, descrita como “transfóbica”, y por apoyar públicamente a la investigadora Maya Forstater, cuyo contrato no se renueva tras comentarios antitrans. Rowling la respalda y defiende la idea de que “el sexo es real”.

2020

Vuelve a dar “me gusta” a tuits antitrans y la polémica escala con sus comentarios sobre “personas que menstrúan”, donde insiste en que la palabra es “mujeres”, y con un hilo en el que compara ciertos tratamientos hormonales para jóvenes con una nueva forma de “terapia de conversión”.

Publica un ensayo de más de 3600 palabras explicando su postura sobre sexo y género y su rechazo al “nuevo activismo trans”, mientras Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redmayne y otros actores de la franquicia se distancian de la opinión de la autora y apoyan abiertamente a las personas trans.

Devuelve el premio Robert F. Kennedy Human Rights tras ser criticada por “menoscabar” la identidad de personas trans y lanza la novela “Sangre turbulenta” (“Troubled Blood”), acusada de presentar a las mujeres trans como amenaza a través de un asesino que se viste de mujer.

2021

J. K. Rowling critica a la policía escocesa por registrar a violadores según su identidad de género y cita la distopía literaria “1984”, escrita por George Orwell, para cuestionar que se considere mujer a un agresor con pene.

2022 y 2023

Se pronuncia contra una reforma en Escocia que facilita el cambio legal de género y advierte que perjudica a las mujeres más vulnerables.

El deporte real del Quidditch cambia su nombre a Quadball, entre otros motivos, para distanciarse de la autora.

J. K. Rowling publica “The Ink Black Heart”, donde una creadora acusada de transfobia es hostigada en redes sociales. Muchos leyeron el hecho como un ajuste de cuentas con el activismo online.

2024

La autora de “Harry Potter” ataca la nueva ley escocesa de delitos de odio, pues afirma que prioriza los sentimientos de algunos hombres sobre los derechos de las mujeres y se ofrece irónicamente a ser arrestada si sus comentarios se consideran delitos.

J. K. Rowling es denunciada por la boxeadora Imane Khelif por acoso cibernético tras insinuar que es un hombre golpeando a una mujer.

Rowling se defiende de quienes la tachan de extrema derecha y sostiene que la izquierda ha “metido la pata” con la identidad de género, mientras insiste en que mujeres como ella no son de ultraderecha.

Critica a la BBC por premiar a la futbolista Barbra Banda, tras la controversia sobre sus niveles reales de testosterona, pues la autora literaria considera que “escupen en la cara” de las mujeres al reconocer a esta deportista. En otro momento, afirma que “no existen niños trans” y acusa a adultos de dañar a menores al apoyar su transición.

2025

Lanza el Fondo JK Rowling para Mujeres, destinado a apoyar causas legales por “derechos basados en el sexo”, que activistas ven como un vehículo formal de su agenda antitrans.

Choca con el director de “Harry Potter”, Chris Columbus, tras sus críticas homofóbicas y arremete contra Emma Watson y Daniel Radcliffe, a quienes acusa de sentirse con derecho u obligación de cuestionarla desde la “ignorancia”.

Rowling ataca a Glamour UK por incluir a mujeres trans entre sus “Mujeres del Año” y defiende la decisión de la asociación Girlguiding de excluir a niñas trans.

2026

La producción de la nueva serie de “Harry Potter” para HBO llega marcada por su reputación antitrans: fans y activistas cuestionan al canal y al elenco.

Rowling afirma que no escribirá episodios de la serie, pero reconoce que se involucró en el desarrollo y en la elección del showrunner y director, lo que mantiene abierto el debate sobre cuánto pesa aún su influencia en el proyecto de HBO.