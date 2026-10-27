HBO anunció la incorporación de Jasper Talbot, Hannah Chinn y Harry Gilby al elenco de la primera temporada de la serie de “Harry Potter y la piedra filosofal”. (Foto: Instagram / @hbomaxlat)
HBO anunció la incorporación de Jasper Talbot, Hannah Chinn y Harry Gilby al elenco de la primera temporada de la serie de “Harry Potter y la piedra filosofal”. (Foto: Instagram / @hbomaxlat)
Por Redacción EC

HBO anunció la incorporación de Jasper Talbot, Hannah Chinn y Harry Gilby al elenco de la serie de “Harry Potter y la piedra filosofal”. Los actores interpretarán a ‘James Potter’, ‘Lily Potter’ y ‘Charlie Weasley’, respectivamente, en la primera temporada de la producción basada en los libros de J. K. Rowling.

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