HBO anunció la incorporación de Jasper Talbot, Hannah Chinn y Harry Gilby al elenco de la serie de “Harry Potter y la piedra filosofal”. Los actores interpretarán a ‘James Potter’, ‘Lily Potter’ y ‘Charlie Weasley’, respectivamente, en la primera temporada de la producción basada en los libros de J. K. Rowling.

Con estas incorporaciones, la serie continúa ampliando su reparto, que ya cuenta con Dominic McLaughlin como ‘Harry Potter’, Arabella Stanton como ‘Hermione Granger’ y Alastair Stout como ‘Ron Weasley’.

La producción también reúne a reconocidos actores en personajes fundamentales del universo mágico, entre ellos John Lithgow como ‘Albus Dumbledore’, Janet McTeer como ‘Minerva McGonagall’, Paapa Essiedu como ’Severus Snape’ y Nick Frost como ‘Rubeus Hagrid’.

La serie cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod también ejerce como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. El proyecto es una producción de HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

La producción ejecutiva incluye, además, a J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, por parte de Brontë Film and TV, así como a David Heyman, de Heyday Films.

¿De qué tratará la nueva serie de Harry Potter?

La historia seguirá los acontecimientos del primer libro de la saga, en el que Harry Potter descubre, al cumplir 11 años, que es un joven mago y que ha sido admitido en Hogwarts. A partir de ese momento, el protagonista se adentra en un mundo desconocido, donde encontrará amistad, aventuras y los primeros indicios de una amenaza vinculada con su pasado.

HBO sorprende con el nuevo tráiler de ‘Harry Potter’ y confirma su estreno para Navidad. Foto: @HollywoodHandle

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La primera temporada, titulada “Harry Potter y la piedra filosofal”, tiene previsto estrenarse durante la Navidad de 2026 en HBO Max, según el anuncio difundido por la compañía.