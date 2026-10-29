Falta poco para el estreno de la nueva serie “Harry Potter” de HBO, por lo que la producción decidió lanzar un póster oficial que muestra al joven mago en primer plano, con su característica cicatriz en forma de rayo.

La producción, titulada “Harry Potter y la piedra filosofal”, llegará a HBO el próximo 25 de diciembre de 2026, con disponibilidad para streaming en HBO Max. La historia seguirá inspirada en las novelas de J.K. Rowling.

“Todo el mundo conocerá su nombre. La serie original de HBO, Harry Potter y la piedra filosofal, se estrena el 25 de diciembre en HBO Max. #HarryPotterHBO”, señala la publicación de la serie en redes sociales.

HBO presentó el póster oficial de Harry Potter y la piedra filosofal. La serie se estrenará el 25 de diciembre de 2026. (Foto: Instagram / @hbomax)

La primera temporada adaptará el libro que presentó al mundo al “niño que sobrevivió”. La trama seguirá a Harry Potter desde su vida con los Dursley hasta la llegada de su carta de admisión a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería donde descubrirá sus orígenes, forjará amistades y comenzará a conocer los secretos que rodean su pasado.

El actor Dominic McLaughlin asumirá el papel protagonista, acompañado por Arabella Stanton como ‘Hermione Granger’ y Alastair Stout como ‘Ron Weasley’. El trío dará vida a los inseparables amigos que marcarán el rumbo de la aventura.

El reparto también incluye nombres reconocidos: John Lithgow interpretará a ‘Albus Dumbledore’, Janet McTeer será ‘Minerva McGonagall’, Paapa Essiedu encarnará a ‘Severus Snape’ y Nick Frost dará vida a ‘Rubeus Hagrid’ y más.

“Harry Potter y la piedra filosofal” llegará a HBO el próximo 25 de diciembre de 2026.(Foto: Instagram / @hbomax)

Con ocho episodios previstos para su primera temporada, la serie busca explorar con mayor amplitud los detalles y personajes del material original. La producción está a cargo de Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod dirigirá varios episodios. J. K. Rowling también participa como productora ejecutiva.