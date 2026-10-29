HBO presentó el póster oficial de Harry Potter y la piedra filosofal. La serie se estrenará el 25 de diciembre de 2026. (Foto: Instagram / @hbomax)
HBO presentó el póster oficial de Harry Potter y la piedra filosofal. La serie se estrenará el 25 de diciembre de 2026. (Foto: Instagram / @hbomax)
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Falta poco para el estreno de la nueva serie “Harry Potter” de HBO, por lo que la producción decidió lanzar un póster oficial que muestra al joven mago en primer plano, con su característica cicatriz en forma de rayo.

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