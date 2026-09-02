La nueva generación de ‘Harry Potter’ llega a Hogwarts: mira el esperado tráiler de HBO. Foto: @HollywoodHandle
La nueva generación de ‘Harry Potter’ llega a Hogwarts: mira el esperado tráiler de HBO. Foto: @HollywoodHandle
Por Redacción EC

La magia de Hogwarts vuelve a cobrar vida. HBO presentó el esperado nuevo tráiler de su serie de ‘Harry Potter’, un adelanto que permitió a los fanáticos conocer nuevas imágenes de la producción y de la generación de actores que asumirá los icónicos personajes de la saga.

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