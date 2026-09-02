La magia de Hogwarts vuelve a cobrar vida. HBO presentó el esperado nuevo tráiler de su serie de ‘Harry Potter’, un adelanto que permitió a los fanáticos conocer nuevas imágenes de la producción y de la generación de actores que asumirá los icónicos personajes de la saga.

El avance fue revelado durante el Back to Hogwarts, la tradicional celebración que se realiza cada 1 de septiembre para conmemorar el regreso de los estudiantes al Colegio de Magia y Hechicería.

La serie es una de las producciones más esperadas del año y tiene previsto llegar a HBO durante las próximas navidades, con una primera temporada centrada en los acontecimientos de ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’.

Mira el nuevo tráiler de ‘Harry Potter’

El nuevo avance muestra nuevamente al joven Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Los tres actores toman el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes interpretaron a los protagonistas durante las ocho películas de la saga cinematográfica.

El tráiler ofrece además un vistazo a algunas de las escenas más reconocibles de la primera novela, desde los primeros descubrimientos de Harry sobre su verdadera identidad hasta su llegada al mundo mágico y su ingreso a Hogwarts.

HBO sorprende con el nuevo tráiler de ‘Harry Potter’ y confirma su estreno para Navidad. Foto: @HollywoodHandle

La primera temporada adaptará ‘La Piedra Filosofal’

La serie comenzará su historia desde los orígenes del personaje creado por J.K. Rowling.

Harry descubre que no es simplemente un niño extraño que vive con sus tíos, sino un joven mago cuyos poderes y verdadero origen le fueron ocultados durante años.

Su llegada al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts marcará entonces el inicio de una aventura en la que conocerá a Hermione y Ron y descubrirá un universo lleno de magia, criaturas fantásticas y peligros.

La intención de HBO es que cada una de las siete novelas de la saga tenga su propia temporada, por lo que, si el proyecto mantiene el rumbo previsto, ‘La Piedra Filosofal’ será apenas el comienzo de una historia que podría extenderse durante siete temporadas.

The new trailer for the new ‘HARRY POTTER’ series has been released.



Premiering on HBO this Christmas. pic.twitter.com/41euDdvukg — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) September 2, 2026

Además, la producción ya fue renovada oficialmente para una segunda temporada, cuyo estreno podría producirse a finales de 2027 o durante 2028.

Un nuevo reparto para el mundo mágico

El elenco de la serie también incluye a reconocidos intérpretes que asumirán algunos de los personajes más queridos de la saga.

John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, mientras que Janet McTeer será Minerva McGonagall y Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape.

Por su parte, Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid y Luke Thallon será Quirinus Quirrell.

El reparto se completa con Paul Whitehouse como Argus Filch, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

También estarán Bel Powley y Daniel Rigby, quienes interpretarán a Petunia y Vernon Dursley, los tíos de Harry.

¿Cuándo se estrena la serie de ‘Harry Potter’?

La nueva serie de ‘Harry Potter’ llegará a HBO el 25 de diciembre.

La fecha convierte el estreno en uno de los grandes lanzamientos de Navidad de la plataforma y permitirá a los seguidores regresar al universo mágico desde una nueva perspectiva, con una generación completamente diferente de actores.

Esta vez, la historia volverá a comenzar desde el momento en que Harry descubre que es un mago y recibe la oportunidad de cruzar por primera vez las puertas de Hogwarts.



