9 / 11

Christensen continuó su carrera en Hollywood, lanzando varias películas en los siguientes años. Quizás la que más resonó fue "Jumper" (2008) en la que actuó junto a Samuel L. Jackson y su futura esposa Rachel Bilson. El actor también actuó en "Awake" (2007), "Takers" (2010) y "Vanishing on 7th Street" (2010) antes de tomar un descanso de la actuación. "Sentía que tuve esta cosa genial con 'Star Wars' que me proporcionó todas estas oportunidades y me dio una carrera, pero parecía como si me lo estuvieran entregando todo", dijo Hayden en una entrevista con Los Angeles Times. "No quería pasar mi vida sintiéndome como si solo estuviera montando una ola". (Foto: 20th Century Fox)