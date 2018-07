Aunque muchos no cuentan con la plataforma de streaming de HBO por sus precios, les tenemos una buena noticia, pueden ver su contenido gratis y legalmente. Por ello, hemos seleccionados series españolas que podrás ver en HBO España de manera gratuita.

Te indicamos que series gratis y on line puedes ver en HBO España:

1. "Isabel"

Los dramas históricos disfrutaron, no hace mucho, de gran popularidad en España, y parte de la culpa la tuvo Isabel, serie que intentaba mostrar la vida de Isabel la Católica dando tanta importancia a las tramas políticas como a las personales y sentimentales. Durante tres temporadas, fue uno de los títulos con más seguimiento en audiencia.



2. "Sé quién eres"

La trama se centra en el personaje de Juan Elías, abogado de prestigio, que tras lo que parece haber sido un accidente, ha perdido totalmente la memoria. Con la ayuda de su esposa, la jueza Alicia Castro, intenta recomponer los hechos acaecidos, al haberse encontrado el coche accidentado.

3. "Supermax"

A una cárcel de máxima seguridad donde se produjo un sangriento motín en los 90, llegan ahora los participantes de un programa de televisión donde deberán jugar para conseguir salir de esa prisión. Las intenciones cambiarán cuando, una vez estrenado el programa, algo ocurra y deje a todos los participantes y al presentador encerrados y sin poder contactar con el exterior. "Supermax" está protagonizada, entre otros, por Santiago Segura y Cecilia Roth.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS los contenidos de HBO GO?

Te presentamos algunas opciones de cómo ver las series de HBO completamente gratis en su plataforma ONLINE oficial sin pagar nada.

1. HBO GO mes gratis de suscripción:

Al igual que Netflix o cualquier otro servicio de streaming por Internet, HBO GO te permite suscribirte completamente gratis y disfrutar el contenido que tienen por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para ingresar.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. ¡OJO! Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no no podrás realizar este truco.



2. HBO GO con otra cuenta:

Si tienes un amigo que también le gusta Game of Thrones, Westworld, True Detective, Boardwalk Empire o The Pacific, lo más probable es que tenga HBO GO y es muy poco probable que lo utilice todo el día. Podrías coordinar con él para poder utilizar su cuenta de manera gratuita y disfrutar las series de HBO mientras no acceda a su cuenta en otro dispositivo.

3. HBO GO a través de operadores de cable:

Algunas personas que tienen una suscripción de cable Movistar, DirecTV u otro operador de cable, también tienen en su plan el paquete de HBO/MAX. Este paquete tiene la característica de incluir la suscripción de HBO GO.

Pueden preguntar a los operadores de cable de amigos y conocidos para saber si tienen HBO/MAX, y poder utilizar de manera gratuita HBO GO para ver los contenidos online completamente gratis.