HBO GRATIS para ver "Game of Thrones" 8x03 de manera legal y sin pagar

La batalla contra el ejército del Rey de la Noche empezará en el tercer episodio de la temporada final de “Game of Thrones” ("Juego de Tronos" en español), que se estrenará el domingo 28 de abril. Por lo visto en el tráiler que HBO compartió a penas terminado ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (8x02), los muertos llegaron a Winterfell.

Para disfrutar de este capitulo y del inicio de la guerra tienes que tener contratado un servicio de cable que incluya alguno de estos canales: HBO (Subtitulada), HBO 2 (Doblada al español), MAX. Aunque si quieres verlo online tus opciones son: HBO GO y HBO Now.

Si no tienes una cuenta de HBO Go para disfrutar de la temporada final de la serie de fantasía, descuida a continuación te contamos como acceder a todos los episodios de la popular ficción y a todo el contenido que tienen a diario HBO.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

HBO Go te permite suscribirte completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Pero antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás utilizar esta opción.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

El precio de la suscripción mensual a HBO Go varía de acuerdo al país en que te encuentres.



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Daenerys le cederá el trono de hierro a Jon? (Foto: HBO)

¿Daenerys le cederá el trono de hierro a Jon? (Foto: HBO)



HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El tercer episodio de la temporada final de "Game of Thrones" será estrenado el domingo 28 de abril a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 29 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿Cómo y a qué hora ver el episodio 2 de la temporada 8 de "Juego de Tronos"? (Foto: HBO)

PLATAFORMAS PARA VER LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Si bien HBO GO es la aplicación móvil por excelencia del canal de televisión y a través de ella podemos ver todas las temporadas de “Game of Thrones”, junto a muchas otras series y películas exclusivas de la compañía, existen otras plataformas que, por convenio, también muestra la producción.

HBO GO

La aplicación por excelencia para ver “Game of Thrones” de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos.



HBO Now

Este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de "Game of Thrones".



Amazon Prime Video

​

Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Juego de Tronos con contenido exclusivo, pero la verdad es que la misma utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.