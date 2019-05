HBO GRATIS para ver "Game of Thrones" 8x04 de manera legal y sin pagar

Durante ‘The Long Night’ (8x04), tercer episodio de la última temporada de “Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español) el Rey de la Noche, los Caminantes Blancos y el ejército de no muertos llegaron a las muertas de Winterfell. A pesar de los esfuerzos de Dotharkis, Inmaculados y de grandes guerreros de Westeros el Castillo fue invadido y varios perdieron la vida.

Entre los murieron por defender en Norte están, Edd Tollett, el Lord Comandante de la guardia de la Noche, que murió por salvar a Sam Tarly; la pequeña Lyanna Mormont, que recreando la escena de David y Goliat le hizo frente a un Gigante; Beric Dondarrion, cumplió la misión por la que el Señor de la luz le devolvió la vida tantas veces; Jorah Mormont, falleció al defender a su amada Daenerys; y Theon Greyjoy, a pesar de tener todas las de perder protegiendo a Bran Stark con su vida.

Finalmente, todos los esfuerzos valieron la pena porque lograron vencer a la oscuridad. Cuando el Rey de la Noche estaba a punto de borrar la memoria del mundo, es decir, asesinar a Bran, Arya salió de las sombras y lo apuñaló con una daga de acero valyrio.



Después de sobrevivir al Night King, Jon y Daenerys deberán enfrentar a Cersei Lannister en el cuarto episodio de la temporada final de "Game of Thrones". Para disfrutar de este y otros capítulos de la serie de fantasía debes tener contratado un servicio de cable que incluya alguno de estos canales: HBO (Subtitulada), HBO 2 (Doblada al español), MAX. Aunque si quieres verlo online tus opciones son: HBO GO y HBO Now.

Si no tienes una cuenta de HBO Go para ver la temporada final de la serie, descuida a continuación te contamos como acceder a todos los episodios de la ficción y a todo el contenido del catálogo de HBO.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

HBO Go te permite suscribirte completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Pero antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás utilizar esta opción.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

El precio de la suscripción mensual a HBO Go varía según el país en que te encuentres.



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Jon reclamará el Trono de Hierro? (Fotos: HBO) ¿Jon reclamará el Trono de Hierro? (Fotos: HBO)

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

El cuarto episodio de la temporada final de "Game of Thrones" será estrenado el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 6 de mayo.

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

PLATAFORMAS PARA VER LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Si bien HBO GO es la aplicación móvil por excelencia del canal de televisión y a través de ella podemos ver todas las temporadas de “Game of Thrones”, junto a muchas otras series y películas exclusivas de la compañía, existen otras plataformas que, por convenio, también muestra la producción.

HBO GO

La aplicación por excelencia para ver “Game of Thrones” de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos.



HBO Now

Este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de "Game of Thrones".



Amazon Prime Video

Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Juego de Tronos con contenido exclusivo, pero la verdad es que la misma utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



Daenerys y sus aliados discuten la estrategia de batalla (Foto: HBO)



¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

Luego de vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar: Cersei Lannister y la Compañía Dorada se dirigen al Norte para destruir lo que queda de ellos y así permanecer en el Trono de Hierro.

Por lo visto en el tráiler del cuarto episodio de la octava y última temporada de “Game of Thrones”, Daenerys intenta motivar a su pueblo asegurando ganaron la Gran guerra, ganarán la última guerra.

En tanto, Cersei y Euron Greyjoy están listo para luchar y conservar el poder sobre los Siete Reinos. En el avance que HBO compartió también se ve a Arya y Gendry besándose, a Jon y Daenerys comandando los barcos y a Sansa viendo partir a su hermano.

George R. R. Martin siempre ha comentado que él encuentra más interesante el enfrentamiento de la realidad en lugar de la victoria sobre lo supernatural, por lo que será poco probable que en los últimos episodios se vea algún tipo de magia o criaturas fantásticas, a excepción de los dragones, participar en el próximo enfrentamiento.

Además, en el plan original de Martin, según Variety, él había planeado que los principales personajes de la serie serían Tyrion Lannister, Daenerys Stormborn, Arya Stark, Bran Stark y Jon Snow, e incluso había presentado un salto de 5 años en los libros que lamentablemente no ocurrieron.

Todos ellos sobrevivieron a la ‘Batalla de Winterfell’, por lo que se espera que sigan así para el final de temporada luego de su lucha contra el ejército de Cersei. Esto a menos que los guionistas de la serie hayan planeado algún giro más dramático para terminar de una vez por todas “Game of Thrones”.