A un poco más de un año de su salida en los Estados Unidos, el servicio de streaming HBO Max llegará al Perú y el resto de Latinoamérica este 29 de junio, convirtiéndose en el último de las grandes plataformas - Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney+ - en llegar a la región.

La oferta de WarnerMedia llega a América del Sur, Centroamérica y el Caribe cargada no solo con todo el poder de HBO, sino también con titanes en el entretenimiento como DC Comics, Warner Bros., Cartoon Network, The CW y demás.

Es así que esta plataforma será el único lugar de streaming en el que se podrá ver series populares como “Game of Thrones”, “Sopranos” y “Mare of Easttown”, sino que también franquicias cinematográficas como Harry Potter, las películas de los superhéroes de DC. Mientras tanto, también ha adquirido los derechos de transmisión de series como “Friends”, “El príncipe del rap” y “South Park”, entre otras atractivas producciones.

Por último, HBO Max también ha invertido en programación original proveniente de la región. El 29 de abril anunció que 100 producciones regionales se unirán a su catálogo en los próximos dos años, con algunas de ellas ya anunciadas. Están entonces el drama musical argentino “Días de gallos” y la comedia mexicana “Búnker”, entre algunas otras producciones con las que el servicio espera promover la industria audiovisual en Latinoamérica.

¿EN QUÉ PAÍSES ESTARÁ HBO MAX?

HBO Max anunció su lanzamiento para 39 territorios de América Latina y el Caribe. Esto incluye a: Anguila, Antigua, Argentina, Aruba, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela.

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE?

Aunque HBO no ha hecho un anuncio oficial de a qué hora del 29 de junio estará disponible su servicio de streaming, una cuenta regresiva en la página de la plataforma HBO GO parece indicar que será a las 8:30 a.m. (hora del Perú).

Cabe señalar que esta cuenta regresiva difiere dependiendo del país. Por ejemplo, un colega argentina indicó que al visitar la misma página se ponía como hora de inicio las 7:30 a.m. (hora de Argentina), a pesar de que la diferencia horaria entre los países vecinos es de dos horas.

¿CUÁLES SON LOS PLANES Y CUÁNTO CUESTAN?

Por el momento HBO Max está ofreciendo dos planes para toda la región. El primero es el Plan Estándar, el cual permite acceso a tres usuarios en simultáneo y presenta video en alta definición hasta de 4K.

Más barato es el Plan Móvil, el cual está enfocado a la experiencia en celulares y tabletas. Este limita el uso de la cuenta a solo un usuario simultáneamente y a calidad estándar.

El precio en el Perú será de S/. 30 por el Plan Estándar y S/.20 por el Plan Móvil.

Aquí el precio en otros países de la región por mes:

Argentina: Plan Estándar ARS 529 | Plan Móvil ARS 359

México: Plan Estándar MXN 149 | Plan Móvil MXN 99

Brasil: Plan Estándar BRL 28,00 | Plan Móvil BRL 19,97

Chile: Plan Estándar CLP 6,900 | Plan Móvil: CLP 4,900

Colombia: Plan Estándar COP 19,900 | Plan Móvil COP 13,900

Ecuador: Plan Estándar USD 5.99 | Plan Móvil USD 3.99

Bolivia: Plan Estándar BOB 39.99 | Plan Móvil BOB 29.99

Adicionalmente, HBO Max ofrecerá gratuitamente una parte seleccionada de su contenido para animar a nuevos subscriptores, así como una prueba de siete días.

¿QUÉ PASARÁ CON MI SUSCRIPCIÓN DE HBO GO?

Aunque esta es una nueva plataforma de streaming, WarnerMedia operó durante años en la región con su servicio HBO Go. Según indicaron en su página web, los clientes de este servicio tendrán acceso también a HBO Max. Por el momento la compañía no ha compartido mensajes de cómo será esta transición, indicando que “en breve, estaremos compartiendo más detalles sobre este proceso.”

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Lorna Cepeda explica el origen de las frases de Patricia Fernández en "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)