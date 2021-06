Conforme a los criterios de Saber más

HBO Max era la oportunidad perfecta para ver legalmente series y películas que, de otro modo, no podían disfrutarse en América Latina. Eso se cumple con algunas producciones, como es el caso de “Friends” y “Rick and Morty”, donde este último estrena nuevos episodios cada semana. Pero el servicio no tiene todo lo que debería, tal y como comprobó El Comercio cuando, después de un problema técnico inicial, recién pudo acceder al servicio.

Animación

HBO Max no tiene las series que dieron inicio al Universo Animado de DC. Entre las ausentes destacan “Batman: The Animated Series” (1992), “Superman: The Animated Series” (1997) y “Justice League Unlimited” (2005). Todas son series críticamente aclamadas, tanto por su calidad visual como por la adaptación de historias clásicas del cómic. Dichas series sí están en la versión estadounidense de la aplicación.

Tampoco incluye series de Cartoon Network como las temporadas clásicas de “Las chicas Superpoderosas” (solo tienen la nueva versión), incluye solamente las dos primeras temporadas de “Ed, Edd y Eddy”, solo las cuatro primeras de “El sorprendente mundo de Gumball”; etc. Tampoco permite ver las dos temporadas finales de la aclamada “The Infinity Train”.

De izquierda a derecha, imágenes de "Batman The Animated Series", "Superman The Animated Series" y "Justice League Unlimited"; ninguna disponible en la plataforma HBO Max de Latinoamérica, pero sí en la de Estados Unidos.

Cine

En su publicidad para la región, HBO Max mostró imágenes de cintas ya estrenadas en Estados Unidos como “Godzilla vs. Kong” y “Mortal Kombat”; pero ambas historias aún no pueden verse en el servicio de TV por internet. La app comunicó que las películas de Warner Bros. llegarían 35 días después del estreno en cines, por lo que es justo suponer que apenas se proyecten en las salas del continente (la demora se debió a la pandemia del Covid-19) su estreno en la app estará asegurado.

Se espera que tanto "Godzilla vs Kong" como "Mortal Kombat" lleguen a la plataforma más adelante este 2021, una vez se hayan estrenado en cines de la región. Fotos: Warner Bros.

Comedias inéditas

La muerte de Garry Shandling fue una gran pérdida para el mundo de la comedia, pero su legado permanece gracias a “The Larry Sanders Show” (1992-1998), serie que cuenta la historia de un conductor ficticio de programas late-night y sus vicisitudes frente a cámaras y detrás de ellas; en cierto modo es un antecesor de éxitos como “Veep” y “Curb Your Enthusiasm”. Pero “The Larry Sanders Show” tampoco está en HBO Max para Latinoamérica.

De igual manera, el servicio tampoco incluye “Mr. Show”, el seminal programa de sketches conducido por David Cross y Bob Odenkirk, donde este último adquirió gran notoriedad antes de interpretar su rol más grande hasta hoy; Saul Goodman en “Breaking Bad”. Humor extremo que pocos han visto y que, hasta que la plataforma lo incluya en el catálogo regional, quedará relegado a unos cuantos fragmentos de YouTube.

Series originales

Las grandes apuestas de HBO Max están en el contenido original de la plataforma, pero con su llegada a Latinoamérica no encontramos todo. Así, falta “Generation” (2021), serie que sigue un grupo de adolescentes que viven su sexualidad en el mundo moderno.

Por el lado de la ciencia ficción, tampoco incluye “Made for Love” (2021), protagonizada por Cristin Milioti, quien se ve acorralada por su exesposo, quien le ha insertado un chip de rastreo.

Cristin Milioti y Justice Smith en "Made for Love" y "Generation", ambas series todavía no disponibles en HBO Max para Latinoamérica.

Dato

¿Cuándo llegarán todas estas series faltantes al catálogo de HBO Max en Latinoamérica? Le hicimos la pregunta al contacto de prensa del servicio. Apenas tengamos información, actualizaremos el artículo.

