La guerra del streaming continúa y ahora se suma un nuevo competidor. Se trata de HBO Max, un servicio con todo el contenido del gran conglomerado de WarnerMedia que aspira a llegar a alrededor de 80 millones de suscriptores a nivel mundial y superar a Netflix, Disney+ y Apple TV+.

Este servicio de video bajo demanda es propiedad de WarnerMedia Entertainment, una división de WarnerMedia, una filial de AT&T. El encargado de supervisar su programación será Casey Bloys, presidente de programación de HBO, mientras que Kevin Reilly, director de contenido, será el responsable de todas las producciones originales y el contenido del catálogo archivado.

Con este nuevo productor, WarnerMedia espera satisfacer a su audiencia principal, por encima de los 40 años, y llegar al público más joven que prefiere las plataformas streaming en lugar de un servicio de cable.

“Se trata de un producto que va a ser muy diferente de cualquier cosa que hayan visto en el mercado hasta la fecha. Esto no es Netflix. No es Disney. Es HBO Max”, dijo el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, a fines de octubre.

FECHA DE LANZAMIENTO DE HBO MAX Y PRECIO DE PLANES

El 30 de octubre, WarnerMedia anunció que HBO Max, su futura plataforma de series y películas en streaming, llegará al público de Estados Unidos en mayo de 2020 y tendrán un coste de 14,99 dólares al mes. Lo que lo convierte en el servicio más caro considerando que Apple tiene un valor de US$ 4.99, Disney de US$ 6.99 y Netflix de US$ 12.99 mensuales.

Si bien hay planes se lanzar versiones para América Latina y Europa, según especificó John Stankey, CEO de WarnerMedia y COO de AT&T. Hasta el momento se desconoce cuál será el precio y la fecha de estreno en esos países.

Los actuales clientes de HBO Now tendrán acceso a la nueva plataforma sin coste adicional. Pero eso no significa la eliminación de HBO Now, sino se espera una transición progresiva y que poco a poco los suscriptores de Now migren a HBO Max.

Para el 2025, AT&T aspira a llegar a alrededor de 80 millones de suscriptores globales, unos 50 millones de ellos en Estados Unidos, dijo una fuente conocedora de los planes a Reuters.

Before we declare an end to this epic day, here are the details you've all been waiting for: pic.twitter.com/BUW6RTd6Fy — HBO Max (@hbomax) 29 de octubre de 2019

CATÁLOGO DE SERIES Y PELÍCULAS DE HBO MAX

Al momento de su lanzamiento HBO Max contará con servicio todo el contenido de WarnerMedia, que son un aproximado de 10.000 horas de contenido con material de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes, a lo que se sumará todo lo de HBO y producciones propias.

SERIES TV

El primer año se habrán 31 series originales y para el 2021 se espera contar con 50, según Kevin Reilly, director de contenido en HBO Max y presidente de TBS, TNT y y truTV.

“House of the Dragón”, el primer spin-off de “Game of Thrones”, será una la producciones exclusivas de HBO Max. La serie, que se centrará en la época de gloria de la Casa Targaryen, fue confirmada pocas horas después de la cancelación de la otra ficción derivada, que tenia a Naomi Watts como protagonista.

“House of the Dragón” es el primer spin-off de “Game of Thrones” (Foto: HBO)

Además, Ellen DeGeneres producirá cuatro nuevos programas para la futura plataforma, que incluyen una serie de animación y otra de género documental.

Tras una compra de más de US$400 millones, “Friends” abandonará el catálogo de Netflix y pasará a HBO Max. Asimismo, sumará a su lista de series como “The Big Bang Theory”, “The West Wing”, “Pretty Little Liars" y todos los capítulos de “Plaza Sésamo”.

El nuevo spi-off de “Gossip Girl” también será un producto exclusivo ara HBO Max. Mientras que Kaley Cuoco, quien interpretó a Penny en “The Big Bang Theory”, producirá y protagonizará “The Flight Attendant”.

Americanah The Boondocks Circe Doom Patrol Drama Queen Dune: The Sisterhood Ellen's Home Design Challenge First Dates Hotel The Flight Attendant Gremlins: Secrets of the Mogwai Generation Little Ellen Made for Love Gossip Girl spin-off

PELÍCULAS ​ Además, desde el primer día su catálogo incluirá un total de 1.000 películas entre las que estarán “Matrix”, “Joker”, las franquicias de “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos” y todos los títulos de DC de los próximos 10 años.

HBO Max también ofrecerá cuatro películas para adultos jóvenes producidas por Greg Berlanti, el productor detrás de varios shows de superhéroes de The CW. Del mismo modo dos o más cintas originales producidas por la compañía de producción de Reese Witherspoon, Hello Sunshine.

Meryl Streep, Dianne Wiest y Candice Bergen protagonizarán “Let Them All Talk”, una película exclusiva de esta plataforma dirigida por Steven Soderbergh.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON HBO MAX Y APLICACIÓN

Al igual que Netflix y otras plataformas de transmisión por Internet, HBO Max contará con una aplicación para dispositivos móviles y computadoras de sobremesa. Aún no se sabe a ciencia cierta en que dispositivos compatibles podrá verse, pero podría ser similar a HBO GO.

Computadora iPad iPhone iPod touch Apple TV Dispositivos Android Android TV Chromecast LG TV SAMSUNG TV ROKU

Por ahora, no se sabe si HBO Max ofrecerá transmisión de video en 4K o resolución de alto rango dinámico (HDR). Por ejemplo, HBO Now no ofrece ninguno de los formatos de alta resolución para video. Sin embargo, considerando que Netflix, Amazon Prime Video y el próximo servicio de Disney + ofrecen videos en 4K, es probable que WarnerMedia haga lo mismo.