Esta semana la oferta de diversos servicios de streaming como HBO Go y Prime Video se han renovado con varias series, películas y documentales perfectos para entretenernos este fin de semana.

Entre lo más interesante está el nuevo capítulo “Lovecraft Country” este 23 de agosto, la producción J.J. Abrams y Jordan Peele que se las ingenia para mezclar las quimeras aterradoras de H.P. Lovecraft con el más mundano terror del odio racista de los Estados Unidos durante la época de la segregación.

Mientras tanto el 22 de agosto llegará a HBO Go la película “The Kitchen”. También conocida como “Las reinas del crimen”, esta cinta de gangsters trata de tres mujeres que continúan los negocios fraudulentos de sus esposos cuando éstos son encarcelados. Actúan Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss.

A su vez Amazon Prime Video estrenó el 21 de agosto la comedia romántica “Chemical Hearts”. Dirigida por Richard Tanne y protagonizada por Austin Abrams y Lili Reinhart, la cinta trata de Henry Page (Abrams), un joven romántico quien encontrará un amor inusual cuando Grace Town (Reinhart) entra a su vida.

No son los únicos servicios de streaming que dan de qué hablar. DirecTV estrena este 18 de agosto las miniseries “War of the Worlds” y “Penance” en su aplicación DirecTV Go, mientras que Movistar Play estrena la cinta “Margarita”, una comedia protagonizada protagonizada por Giovanni Ciccia sobre un soltero que ve su vida cambiada por la inesperada llegada de su hija de 11 años - la titular “Margarita” interpretada por Francisca Aronsson.

