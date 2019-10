La nueva película que lanzó Netflix ‘In the Tall Grass’ (En la hierba alta, en español) captó la atención de quienes son fanáticos de la plataforma streaming. Y no es para menos, la adaptación de la novela homónima de Stephen King y Joe Hill, que se publicó en dos partes en la revista Esquire en 2012, ha logrado ser una de las preferidas por el público.

De acuerdo con la sinopsis oficial, los hermanos Cal y Becky, esta última embarazada de seis meses, quien no sabe qué hacer con el bebé porque su novio la abandonó, se dirigen a San Diego para conocer una familia que podría quedarse con el recién nacido; pero al escuchar los gritos de auxilio de un niño que proviene de una ominosa hierba alta deciden ayudarlo. Algo que no logran y son atrapados por una fuerza siniestra que los desorienta y los separa rápidamente.

Apartados del mundo e incapaces de escapar del agarre apretado del campo, pronto descubren que lo único peor que perderse es ser encontrados. Así pasan varios sucesos del que sienten no pueden escapar y solo tienen dos opciones: morir una y otra vez, o tocar la roca a manera de “redención” y atraer a más personas a ella roca.

Aunque la verdadera historia tiene un final más trágico que esta adaptación de Netflix, ¿qué ha dicho la crítica sobre ‘In the Tall Grass’? a continuación, hacemos una recopilación de algunas de ellas.

In the Tall Grass es una película de terror que sigue a dos hermanos que, guiados por un grito de ayuda se internan en un campo de hierba alta en Kansas, pero no logran dar con la salida. (Foto: Netflix)

En el portal Otros cines, Diego Batlle señaló que la película no logra sostener la tensión e interés del público, debido a esquemas reiterativos a lo largo de su desarrollo; además, consideró innecesaria la presencia de personajes enigmáticos como el de Ross Humbolt. Sin embargo, resaltó el despliegue visual para quienes disfrutan del terror.

Por su parte, el portal Qiibo calificó a ‘In the Tall Grass’ como una película demasiado aburrida, que da muchas vueltas a una misma historia; uno de los principales problemas habría sido el guion y la actuación de los personajes, de los que resaltó a Patrick Wilson, quien habría sido el único que disfrutó todo lo que estaba actuando.

Para el portal Decider, John Serba manifiesta que la adaptación que fue lanzada en Netflix no cubrió todas sus expectativas, pues no es muy de su agrado de que los personajes se aventuren en el campo y rápidamente estén al tanto de fenómenos perturbadores. Además, la considera una “vaga devolución de llamada a Kings Children of the Corn”. Pese a ello, destacó que tiene mucha elegancia visual.

Jessica Lachenal señaló en Bustle que, aunque la película no tiene muchos sustos de salto, es inquietante. Y que gracias al enfoque basado en la desorientación y las imágenes psicodélicas logra dirigirse a la aterrorización cerebral.

En Monsters & Critics, resaltan la capacidad del director Vicenzo Natali de usar una sola ubicación de forma magistral, y “aunque In the Tall Grass no es tan buena como su película Cube”, sacó adelante este rodaje.