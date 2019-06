"Hierro", ¿tendrá temporada 2 en Movistar+?

Creada por Pepe Coira y Alfonso Blanco, y protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti, “Hierro” es una serie española/ francesa que narra la investigación que siguen en paralelo dos personajes opuestos, la jueza Candela Montes y Antonio Díaz, el principal sospechoso de un asesinato que se produce nada más llegar la magistrada a la isla: Fran, un joven herreño, aparece asesinado el mismo día de su boda; se iba a casar con la hija de Díaz.

El eje principal sobre el que gira este drama es la tensión entre Candela y Díaz. Son muy distintos, y ese contraste se hace aún más evidente por su objetivo común: encontrar al asesino. Cada uno investiga por su lado, pero la isla es un mundo pequeño y los choques entre ellos son constantes.

“Hierro” se estrenó recién el viernes 7 de junio a través de Movistar+, pero los usuarios de la plataforma de televisión de pago ya preguntan por una segunda temporada.

¿”HIERRO” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento Movistar+ no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie española, pero sus creadores no descartan la posibilidad de producir una segunda temporada, a pesar de que el final de la primera entrega deja todo cerrado.

En una entrevista con Sensacine, Pepe y Jorge Coira aseguran que la decisión "no está en sus manos", pero que si dependiera de ellos la ficción tendría más episodios. "Ojalá tenga mucho éxito y todo el mundo la reclame, pero ya se verá", señalaba Jorge.

Por su parte, Candela Peña, quien interpreta a la jueza Candela Montes, asegura que, aunque tendría que leer el guion antes de tomar una decisión, sí estaría dispuesta protagonizar una segunda temporada de “Hierro”.

"Quiero saber cómo evoluciona esta mujer y dónde la van a colocar. No me importaría en absoluto porque es un personaje del que estoy satisfecha, del que he aprendido mucho".

La primera temporada de "Hierro" tiene 8 episodios (Foto: Movistar+) La primera temporada de "Hierro" tiene 8 episodios (Foto: Movistar+)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “HIERRO”?

Si Movistar+ renueva “Hierro” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios de la serie española se estrenen en algún momento del 2020.