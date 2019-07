"His Dark Materials": fecha de estreno, tráiler, historia, actores, personajes y todo lo que se sabe

Basada en la serie de novelas del mismo nombre de Philip Pullman, “His Dark Materials” (“La materia oscura” en español) es una serie de aventuras de fantasía producida por New Line Cinema y Jane Tranter y Julie Gardner de Bad Wolf para BBC One y HBO. La ficción, protagonizada por James McAvoy, Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda, cubrirá los eventos de Northern Lights, el primer libro de la trilogía.

Cuando empezó el rodaje de la cinta dirigida por Tom Hopper, el guionista Thorne dijo a Radio Times: "es uno de los libros más hermosos, llevándonos a un mundo de imaginación constante. Al leerlos, era un gran fan, al adaptarlos me he sentido cada vez más admirado por ellos. Es la invención constante, la forma en que la historia nunca se detiene y que los personajes te sorprenden constantemente”.

“Ha sido una alegría ser parte de un equipo creativo para esto; desde la increíble mente analítica de Tom y su increíble ojo, hasta el hermoso mundo de Joel, y todos los demás involucrados. Y luego está el elenco, que ha demostrado ser el elenco de los sueños, que tenemos tanta suerte de haber podido atraerlos", agregó.

Las grabaciones de la primera temporada de “His Dark Materials“ terminaron el 14 de diciembre de 2018 y se llevaron a cabo principalmente en Cardiff en Wolf Studios Wales. Además, según Deadline, se encuentra entre las producciones más caras de la historia británica.

Antes de emitirse, la serie fue renovada para una segunda temporada de ocho episodios.

HISTORIA DE “HIS DARK MATERIALS”

De acuerdo a sinopsis oficial de “His Dark Materials”, “adaptando a la galardonada trilogía de Philip Pullman del mismo nombre, que se considera una obra maestra moderna de ficción imaginativa, la primera temporada sigue a Lyra, una joven aparentemente común pero valiente de otro mundo.

En su búsqueda de un amigo secuestrado descubre un siniestro complot que involucra a niños robados, y se convierte en una búsqueda para comprender un fenómeno misterioso llamado Dust.

Mientras viaja a través de los mundos, incluido el nuestro, Lyra conoce a Will, un niño decidido y valiente. Juntos, se encuentran con seres extraordinarios y secretos peligrosos, con el destino de los vivos, y los muertos, en sus manos”.

TRÁILER DE “HIS DARK MATERIALS”

El primer teaser tráiler de “His Dark Materials” fue una introducción a algunos personajes principales.

Sobre el segundo adelanto, la productora ejecutiva Jane Tranter dijo a Deadline, “queríamos que los fanáticos tuvieran un pequeño vistazo de Sus Materiales Oscuros. Al igual que con Lyra, hay más mundos por descubrir al comenzar este viaje épico".

Mientras que el último avance, que se publicó en la Comic-Con San Diego 2019, incluye varios momentos emocionantes del libro.

ACTORES Y PERSONAJES

Dafne Keen como Lyra Belacqua

Ruth Wilson como Marisa Coulter

James McAvoy como Lord Asriel

Clarke Peters como el Dr. Carne

Lin-Manuel Miranda como Lee Scoresby

Ruta Gedmintas como Serafina Pekkala

Ariyon Bakare como Lord Boreal

James Cosmo como Farder Coram

Lucian Msamati como John Faa

Anne-Marie Duff como Ma Costa

Ian Gelder como bibliotecario Charles

Will Keen como el padre MacPhail

Georgina Campbell como Adele Starminster

Mat Fraser como Raymond Van Geritt

Geoff Bell como Jack Verhoeven

Simon Manyonda como Benjamin de Ruyter

Omid Djalili como el Dr. Lanselius

Simon Strutt como el Oxford College Porter

Archie Barnes como Pantalaimon

Lewin Lloyd como Roger Parslow

Daniel Frogson como Tony Costa

Tyler Howitt como Billy Costa

Amir Wilson como Will Parry

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Tom Hooper, Dawn Shadforth, Otto Bathurst

Guion: Jack Thorne

Producción ejecutiva: Toby Emmerich, Deborah Forte, Julie Gardner, Philip Pullman, Jane Tranter, Piers Wenger

"His Dark Materials" adaptará el primer libro de la saga (Foto: HBO) "His Dark Materials" adaptará el primer libro de la saga (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HIS DARK MATERIALS”?

La primera temporada de “His Dark Materials” se estrenará a fines del 2019 a través de BBC One en Reino Unido, y de HBO en Estados Unidos.