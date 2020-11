HBO estrenará este 16 de noviembre por HBO y HBO GO la segunda temporada de “His Dark Materials”. En esta nueva entrega Lyra viajará por un universo desconocido, donde conocerá a Will, quien también escapa de un pasado perturbador.

La historia comienza después de que Lord Asriel abre un puente hacia un nuevo mundo y, angustiada por la muerte de su mejor amigo, Lyra lo sigue, llega a una misteriosa ciudad abandonada. Poco a poco, ella y su nuevo amigo Will descubren que sus destinos están ligados.

Juntos entienden que su destino es promover el reencuentro de Will con su padre, pero enfrentan una serie de amenazas mientras una guerra comienza a armarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter busca a Lyra para traerla de vuelta a cualquier costo.

Deamons, brujas y otros elementos fantásticos marcan esta nueva temporada, que cuenta con la vuelta del reparto original: Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas y Lin-Manuel Miranda, así como la llegada de Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

“His Dark Materials” es una producción de Bad Wolf en asociación con New Line Cinema para BBC One y HBO. Los productores ejecutivos de la serie son Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins y Julie Gardner para Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Deborah Forte, Toby Emmerich y Carolyn Blackwood para New Line Cinema; y Ben Irving y Piers Wenger para la BBC.

A continuación, te dejamos las sinopsis de los primeros episodios de la segunda temporada de “His Dark Materials”

Episodio 1: “The City of Magpies” (16 de noviembre)

Lyra (Dafne Keen) y Will (Amir Wilson) exploran un nuevo mundo. El Magisterio entra en acción sobre sucesos del pasado. Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) se embarca en una misión. Guion de Jack Thorne; dirección de Jamie Childs.

Episodio 2: “The Cave” (23 de noviembre)

Lyra (Dafne Keen) y Will (Amir Wilson) van a Oxford en busca de respuestas. El Magisterio debe hacer una elección. Guion de Jack Thorne y Francesca Gardiner; dirección de Jamie Childs.

Episodio 3: “Theft” (30 de noviembre)

Lyra (Dafne Keen) ignora los consejos del aletiómetro, el medidor de la verdad, lo que provoca consecuencias peligrosas. Guion de Jack Thorne y Sarah Quintrell; dirección de Leanne Welham.

Episodio 4: “Tower of the Angels” (7 de diciembre)

Will (Amir Wilson) y Lyra (Dafne Keen) hacen un plan, sin darse cuenta de los peligros y los costos involucrados. Guion de Jack Thorne y Namsi Khan; dirección de Leanne Welham.

Episodio 5: “The Scholar” (14 de diciembre)

Will (Amir Wilson) y Lyra (Dafne Keen) comienzan a recuperar lo que habían perdido. Mary (Simone Kirby) da un salto de confianza. Guion de Francesca Gardiner; dirección de Leanne Welham.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler oficial del Snyder Cut de “Justice League”, que se emitirá en HBO Max en el 2021

Tráiler oficial del Snyder Cut de "Justice League", que se emitirá en HBO Max en el 2021