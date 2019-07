"His Dark Materials": se revela el tráiler de la nueva serie de HBO | VIDEO

Tras el éxito de "Game of Thrones" y sus consecuentes 32 nominaciones a los Premios Emmy 2019, HBO no se duerme en sus laureles y desea continuar con la buena racha. La cadena de televisión presentó, en la Comic Con de San Diego, el tráiler oficial de su nueva serie: "His Dark Materials" ("La materia oscura").

"His Dark Materials" es una serie de fantasía y cuenta la historia de Lyra; una joven que se aventura en una oscura conspiración luego de que secuestran a su amiga. En el mundo donde se desarrolla la trama, cada persona tiene un compañero de alma animal conocido como un "demonio".

Tráiler de "His Dark Materials". (Fuente: YouTube)

"His Dark Materials" se inspira en la trilogía homónima del escritor inglés Philip Pullman ("Luces del norte", "La daga" y "El catalejo lacado"). Cuenta con las actuaciones de James McAvoy, Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda.

Esta es una producción producida por BBC y distribuida por HBO.

La serie tendrá dos temporadas de 8 capítulos cada una. La fecha de estreno de la primera está programada para finales del 2019.