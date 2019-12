“His Dark Materials” (“La materia oscura” en español), serie de fantasía de BBC One y HBO, se basa en las novelas del mismo nombre de Philip Pullman y sigue a Lyra, una joven aparentemente común pero valiente de otro mundo. En su búsqueda de un amigo secuestrado descubre un siniestro complot que involucra a niños robados, y se convierte en una búsqueda para comprender un fenómeno misterioso llamado Dust.

Mientras viaja a través de los mundos, incluido el nuestro, Lyra conoce a Will, un niño decidido y valiente. Juntos, se encuentran con seres extraordinarios y secretos peligrosos, con el destino de los vivos, y los muertos, en sus manos”.

La ficción, protagonizada por James McAvoy, Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda, se estrenó en noviembre de 2019, pero antes de la emisión de su primer episodio “His Dark Materials” fue renovada para una segunda temporada de ocho episodios.

BBC y HBO decidieron rodar los capítulos de la nueva entrega junto a los de la primera no solo porque confiaban en que fuera un éxito sino para que la estrella Dafne Keen no creciera demasiado y causaría problemas para la línea de tiempo.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “HIS DARK MATERIALS”?

Considerando que la primera temporada de “His Dark Materials” se centra en los eventos de ‘Northern Lights’, el primer libro de la trilogía, la segunda probablemente adapte el siguiente libro de Pullman en la trilogía original, ‘The Sutil Knife’.

En el segundo libro, Lyra y Will se reúnen en otro mundo, específicamente en un lugar llamado Citagazze. Allí descubren un mundo sin adultos ni demonios, que además guarda un misterioso cuchillo en la Torre de los Ángeles.

A medida que los niños empiezan a confiar uno en otros la historia se moviliza entre el mundo de Will y otros más, como el mundo de Lyra, donde Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) busca a Grumman.

Eventualmente, Will Parry se unirá a Lyra en Cittàgazze y se dejará todo preparado para una tercera temporada.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HIS DARK MATERIALS”

La segunda temporada de “His Dark Materials” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES

Debido a que la segunda temporada de “His Dark Materials” continuará directamente donde quedó la primera, es seguro que la mayoría del elenco original regresará para los próximos capítulos.

La estrella de “Fleabag”, Andrew Scott, se unirá al show de HBO en su próxima entrega como el Coronel John Parry, el padre trotamundos de Will Parry (Amir Wilson), un niño que tendrá mayor protagonismo.

El miembro del elenco que probablemente no regresará es Lewin Lloyd, ya que su personaje, Roger Parslow, muere en la anterior temporada.

Dafne Keen como Lyra Belacqua

Ruth Wilson como Marisa Coulter

James McAvoy como Lord Asriel

Clarke Peters como el Dr. Carne

Lin-Manuel Miranda como Lee Scoresby

Ariyon Bakare como Lord Boreal

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Tom Hooper, Dawn Shadforth, Otto Bathurst

Guion: Jack Thorne

Producción ejecutiva: Toby Emmerich, Deborah Forte, Julie Gardner, Philip Pullman, Jane Tranter, Piers Wenger

Dafne Keen volverá como Lyra Belacqua en la segunda temporada de "His Dark Materials" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “HIS DARK MATERIALS”?

La segunda temporada de “His Dark Materials” aún no tiene fecha de estreno, pero considerando que los nuevos episodios ya están filmados lo más probable es que lleguen a HBO y BBC One a fines de 2020.