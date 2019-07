"Nivis, amigos de otro mundo": una historia animada sobre la diversidad

Desde el primer momento era claro lo que quería Disney Junior Latinoamérica para su programación: diversidad e inclusión. Fue en el 2016 cuando el equipo de desarrollo de contenido empezó a dar forma a la idea que originó “Nivis, amigos de otro mundo”.

La producción acaba de ser estrenada el último sábado y cuenta la historia de una familia proveniente del planeta Nivilux que llega por accidente a la Tierra. Sin querer, chocan con la habitación de Felipe, un escritor que vive con su pequeña hija Isabella y su padre Amadeo.

La convivencia entre todos se volverá cada vez más complicada, pero entretenida, ya que ambas familias tienen costumbres y culturas distintas. De esta forma, la trama resalta cómo a partir de las diferencias se enriquece la experiencia de vida entre las personas.



Metrovisión fue la productora argentina de animación que se alió a Disney para dar vida a los nivis.

UNA NUEVA EXPERIENCIA

Para Lourdes Errante y Gustavo Masó, dos de los protagonistas, “Nivis” ha sido una experiencia totalmente diferente. Ellos cuentan a El Comercio que un mes antes del inicio del rodaje hubo un intenso trabajo con el director Emiliano Larre.



Pese a ser de generaciones distintas, la integración entre todos fue muy buena. “Pasaba más tiempo en el set que en mi casa. Pero me gustaba porque para mí era un juego y me divertía. Al final, con todas las enseñanzas que me dieron mis compañeros realmente nos convertimos en una familia”, señala la joven actriz, que cumple su primera incursión en la pantalla chica.



Masó, quien interpreta al abuelo Amadeo, detalló que como equipo buscaron pulir las relaciones entre los personajes y los cuestionamientos que surgen sobre la paternidad a lo largo de la historia. “La química que logramos ha sido a base de esfuerzo cotidiano y eso se refleja en las escenas”, precisó.



Ambos señalaron la dificultad que supuso filmar esta serie animada, ya que sus escenas debían complementarse con imágenes creadas durante la posproducción. “Teníamos que ser muy precisos para que el sonido encajara. Al ver el resultado, me sorprendí gratamente, ya que la naturalidad con la que se acoplan los nivis es fantástica”, destacó el actor.