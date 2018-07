Hollywood: 15 amargas enemistades que arruinaron estos shows de TV

Las grandes producciones de Hollywood muchas veces han registrado problemas entre sus estrellas, al punto de que estos desencuentros incluso terminaron afectando el trabajo de todo el reparto.

En esta galería (arriba) reunimos 15 casos emblemáticos que muestran lo que las pantallas podrían mostrar como bellas amistades, romances o relaciones de familia, en realidad eran grandes enemistades entre actores fuera del set.

Stana Katic y Nathan Fillon

Nathan Fillon y Stana Katic serán recordados por su romance ficticio dentro de la serie "Castle", pero también por tener un grave historial de conflictos fuera del set, al punto de que ambos tuvieron que acudir a sesiones de terapa de pareja juntos. Si Richard Castle (Fillon) y Kate Beckett (Katic), lograron entenderse con el paso del tiempo, los actores que interpretan a estos personajes siguieron un camino totalmente opuesto.

Katic dejó la producción en abril 2016 y, por supuesto, culpó a Fillon de su adiós. Pese a que el resto del reparto había firmado la renovación para una novena temporada, esta nunca llegaría pues la serie fue cancelada al mes siguiente.

Audrina Patridge y Lauren Conrad

Ambas se conocieron gracias al 'reality' de MTV "The Hills", donde se hicieron amigas y compañeras de cuarto, pero sus caminos serían bastante distintos lejos del set. Patridge contó en 2012 que tenía poco contacto con Conrad y que la relación estaba "un poco caída".

Más revelador fue el hecho de que Lauren Conrad no invitara a su antigua compañera a su boda.

Shannen Doherty y Alyssa Milano

Las dos actrices de "Charmed" no eran las más cercanas del elenco, pero el creciente surgimiento de rumores sobre su enemistad hizo que no se pudiera ocultar por mucho tiempo el conflicto.

Alyssa Milano dijo más adelante que fueron "días duros" aquellos en los que le tocó trabajar junto a Doherty, calificando estos incidentes como un drama adolescente. Shannen Doherty dejó el programa en 2001.

Leighton Meester y Blake Lively

Sus personajes en "Gossip Girl" tuvieron más de un desencuentro severo y la vida detrás de cámaras también de las actrices sería una prolongación de ello según algunos reportes.

A día de hoy, los rumores señalan que ambas no se hablan y que la amistad concluyó cuando Lively no felicitó a Meester tras su compromiso con Adam Brody.

Will Smith y Janet Hubert

"El príncipe del rap" fue el escenario de esta disputa, que terminó con Hubert despedida y reemplazada por Daphne Maxwell Reid luego de la tercera temporada del programa. Supuestamente, Smith no habría aceptado ayudarla a negociar con la producción un aumento de salario para todo el elenco.

La actriz que interpretó a la tía Vivian siempre ha criticado a Will Smith, señalando que es un "egomaníaco" y otros calificativos de mayor calibre. Aunque el actor ha hablado muy poco sobre su antigua compañera, hace algún tiempo dijo que Hubert "quería que la serie fuese el show de la tía Viv".

Ariana Grande y Jennette McCurdy

Ambas fueron las jóvenes protagonistas de "Sam & Cat" y, aunque McCurdy dijo que nunca ha deseado el mal a Grande, admitió que ambas tuvieron las "cabezas a tope". Es sí, la actriz señaló que esto se acercaba más a los pleitos de hermanas que a un conflicto grande.

Lo curioso es que, durante un episodio de su programa web "What's Next for Sara", Jennette McCurdy presentó a un personaje llamado 'Gloriana', que tenía una llamativa voz aguda y una obsesión por las cosas brillantes. No hay que ser un iluminado para atar cabos y encontrar la referencia.

Lauren Graham y Scott Patterson

Muchos adoraron a esta pareja de "Gilmore Girls", pero los actores que dieron vida a Lorelei y Luke no eran nada cercanos en la vida real. Al ser consultada sobre si ella y Patterson eran mejores amigos, Lauren Graham contestó de forma cortante y contundente: "No".

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Carrie y Samantha son parte de un grupo inseparable de amigas, pero las actrices que las interpretan están bastante lejos de esta añorada imagen de los fans de la serie. Todo esto habría empezado cuando Kim Cattrall descubriío que Parker había ganado más dinero que ella y todo el elenco de la serie.

Jennie Garth y Shannen Doherty

Las actrices que hicieron de Kelly y Brenda en "Beverly Hills, 90210" no tenían la mejor de las relaciones. De hecho, Garth contó que sus problemas con Foherty fuera de cámaras eran frecuentes, testimonio al que se sumó Tori Spelling, otra de las actrices de la serie.

En sus memorias, Jennie Garth contó que había momentos en los que ella y Shannen Doherty "querían "arrancarse los ojos".

Lea Michele y Naya Rivera

Según la prensa estadounidense, las actrices tuvieron un altercado de gran calibre durante las grabaciones de "Glee", resultando en que una de ellas abandonó el set por sus aires de diva.



El incidente nunca fue confirmado, pero Naya Rivera y su personaje, Santana Lopez, dejaron de ser parte del elenco principal tras la quinta temporada. Los rumores señalan que esto fue por influencia de Lea Michele.

Patrick Dempsey y Isaiah Washington

Los actores de "Grey's Anatomy" tuvieron una discusión tan acalorada, la cual llegaría a los golpes cuando Washington atacó a Dempsey. Este incidente y el desafortunado uso de calificativos homofóbicos contra T.R. Knight hicieron que Isaiah Washington fuera borrado de la serie.

Ariana Grande y Victoria Justice

Las actrices aparecieron como amigas en "Victorious", pero siempre hubo rumores de agrios desencuentros, que habrían generado una guerra velada de publicaciones en las redes sociales.

"('Victorius') terminó porque una chica no quiso hacerla. Ella eligió hacer un tour en solitario en su lugar", dijo Ariana Grande, negando que ella fue la causa por la que la serie acabó. "Algunas personas aventarán bajo un bus a quien consideran un amigo solo para quedar bien", respondió Justice en Twitter.

Mariah Carey y Nicki Minaj

Ambas se encontraron en la temporada 12 de "American Idol", donde surgió una agria enemistad entre dos grandes egos. El conflicto llegó a las pantallas más de una vez e incluyó hasta amenazas.

Chad Michael Murray y Sophia Bush

Ambos artistas estuvieron casados por un año tras conocerse en la producción de "One Tree Hill". La separación se produjo por una supuesta infidelidad de Murray con Paris Hilton durante el rodaje de "House of War".

Pese al amargo fin de la relación, Bush y Murray tuvieron que trabajar juntos durante otros cinco años.